Kinder in Lehre sprachen über Schul-Mittagessen

Lehre

Einer besonders harten Jury stellte sich Christian Schäwel, Chefkoch beim Essenslieferanten Buscopella. Die Kinder der Grundschule Lehre und der Schunterschule wurden direkt gefragt, was sie von dem Essen halten, das sie geliefert bekommen. Die zeigten sich im Großen und Ganzen zufrieden, hatten aber auch ein paar gute Verbesserungsvorschläge.

Für beide Seiten war es eine interessante Erfahrung. Zum einen bekam der Koch ein ganz direktes Feedback auf seine Arbeit. Auf der anderen Seite lernten die, unter welchen Kriterien so ein Schulessen zusammengestellt wird und was es sonst noch so zu beachten gibt.

Pommes sind keine gute Idee

So wurde auch schnell klar, dass Pommes bei einem gelieferten Essen keine gute Idee sind. Auf der anderen Seite nahm Schäwel auch gerne die Vorschläge auf, die Kartoffeln auch mal durch Nudeln oder Reis zu ersetzen und zur Suppe Brot zu servieren.

„Insgesamt sind die Kinder zufrieden, und ich finde es toll, dass durch den direkten Austausch besser auf die Wünsche der Kinder eingegangen werden kann“, so Sabine Spengler, Leiterin der Grundschule Lehre, nach dem Feedback-Gespräch mit Schäwel und Serviceleiter Volker Rönnecke, der bei den Gesprächen mit den Kindern dabei war.

Kinder bei Auswahl einbeziehen

Aufgefallen sei, dass die Kinder eher unzufrieden gewesen seien, weil sie lieber das gleiche Essen wie eines der anderen Kinder gehabt hätte. Hier sei es sinnvoll, dass Eltern die Kinder bei der Auswahl der Gerichte von Anfang an mit einzubeziehen, betonte Sabine Spengler.

In der nächsten Woche wird es auch ein Feedback-Gespräch in Flechtorf geben mit Schulleiter Frank Lange.

Von Robert Stockamp