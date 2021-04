Inzidenz über 100: Landkreis Helmstedt geht wieder in den Lockdown

Velpke/Lehre

Nach den letzten aufeinanderfolgenden Tagen mit Inzidenzzahlen über 100 wird der Landkreis Helmstedt inklusive Velpke und Lehre zum Hochinzidenzgebiet. Damit gelten ab Dienstag, 20. März, laut Pressemitteilung des Landkreises wieder die Regelungen vom Lockdown vom Anfang März. Schulen und Kitas sowie der Einzelhandel schließen wieder. Im privaten Bereich darf sich ein Haushalt nur mit einer anderen Person treffen. Eine Ausgangssperre wird es noch nicht geben.

Die Schulen gehen wieder in den Distanzschulen – allerdings mit Ausnahmen

Die Schulen gehen wieder in den Distanzunterricht. Ausnahmen gibt es für Grund- und Förderschulen sowie für Abschlussklassen. Diese bleiben im Wechselunterricht. Bei Inzidenzzahlen zwischen 100 und 150 können die Landkreise vor Ort selbst entscheiden, ob sie eine Ausgangssperre einrichten. „Für den eher ländlich geprägten Landkreis Helmstedt wäre eine Ausgangssperre kaum zielführend und bei Inzidenzen unter 150 daher nicht verhältnismäßig“, erklärt Landrat Gerhard Radeck.

Am Samstag überschritten die Inzidenzzahlen des Landes für den Landkreis Hemstedt am vierten Tag hintereinander die 100-Marke. Laut Radek geht der Landkreis von weiterhin hohen Infektionszahlen aus. Die Erklärung zur Hochinzidenzkommune kann erst aufgehoben werden, wenn die Inzidenzzahlen an sieben aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegen.

Von der Redaktion