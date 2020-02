Baugebiete als interaktive Karten: Hier will Velpke in Zukunft wachsen

Velpke

Die Samtgemeinde Velpke wächst: In Saalsdorf und Bahrdorf sind neue Baugebiete geplant, auch in Groß Sisbeck soll ein Neubaugebiet erschlossen werden. Ebenso in Meinkot. In Velpke werden im Baugebiet „Hasenberg“ 26 Wohneinheiten erschlossen. Kleinere Wohngebiete mit jeweils 15 Wohneinheiten sind in Mackendorf und Rickensdorf angedacht, sobald das Baugebiet „Lehmkuhlenweg“ in Saalsdorf erschlossen ist.

Nicht „Auf Teufel komm raus“ wachsen

„Wir möchten wachsen, aber moderat“, sagt Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke. Bei der Planung von Baugebieten gelte es „alles abzuwägen“, eben auch die anderen Angeboten in den Gemeinden zu berücksichtige. Konkret: die Kita, Ärzte und Nahversorgung müsse gesichert sein. „ Danndorf beispielsweise ist zu schnell gewachsen“, berichtet der Samtgemeindebürgermeister. Dort wohnen fast 400 Neubürger. In Zukunft wolle sich die Verwaltung auf alle Ortsteile konzentrieren und ebenso Baulücken innerorts berücksichtigen.

Viele neue Nachbarn: Im Baugebiet „Bergrehme-Ost“ in Velpke entstanden 60 Wohneinheiten. Quelle: Roland Hermstein

Sozialer Wohnungsbau: Es fehlt an Investoren

Auch den sozialen Wohnungsbau würde Fricke gerne voran bringen. Doch dafür fehle schlichtweg ein Investor. In Velpke gebe es zehn Wohneinheiten, dafür habe die Gemeinde der Kreiswohnungsbaugesellschaft ein Darlehen von 490.000 Euro bewilligt. „Im Moment ist jedoch kein konkretes Projekt geplant. Ich kann mir sozialen Wohnungsbau allerdings gut in Grafhorst oder Danndorf vorstellen“, so Fricke.

Hier wurde in der Samtgemeinde Velpke schon gebaut Bahrdorf: Baugebiet „Im Reuterbusch“, Vermarktung und Straßenendausbau abgeschlossen im Jahr 2019, Schaffung von 18 Wohneinheiten Gemeinde Danndorf: Baugebiet„Am Velpker Weg III und IV“ , wurde 2016 erschlossen, es entstanden 53 Wohneinheiten. Gemeinde Grafhorst: Baugebiet „In den Morgen III“, Vermarktung wurde 2019 abgeschlossen, 35 Wohneinheiten sind entstanden. Rümmer: Baugebiet „ Parkstraße“, Vermarktung in 2019 abgeschlossen, 16 Wohneinheiten wurden erschaffen. Groß Twülpstedt: Baugebiet „Im Ihlenkamp“, 19 Wohneinheiten sind 2019 entstanden. Velpke: Baugebiet„Bergrehme Ost“, Straßenendausbau erfolgt, Schaffung von 60 Wohneinheiten. Meinkot: Baugebiet „Am Friedhof“, wurde im Jahr 2019 erschlossen, neun Wohneinheiten wurden erschaffen.

In der Samtgemeinde fehlen Kita-Plätze

Die Vorteile, gerade in der Samtgemeinde ein Eigenheim zu bauen, sieht Fricke in der attraktiven Naturlandschaft, ebenso wie in der Nähe zu Wolfsburg. Und: Velpke habe ein hervorragende Nahversorgung. Auch in die Schulen habe die Samtgemeinde investiert. Ein Manko räumt Fricke jedoch ein: „Bei den Kitas sind wir nicht auf Reihe“, sagt der Samtgemeindebürgermeister. Das müsse aufgeholt werden.

Baugebiet auf der Freifläche an der Oebisfelder Straße in Richtung Wahrstedt: Hier ein Foto aus dem Jahr 2017. Quelle: Jörn Graue

Einen weiteren Vorteil sieht Fricke in den Grundstückspreisen: „Diese sind zwar teurer geworden, liegen aber dennoch deutlich unter den Preisen im Umland.“ Grund für die Erhöhung. Die gestiegenen Tiefbaupreise. Wer derzeit ein Grundstück erwerben möchte zahlt im Durchschnitt etwa 130 Euro pro Quadratmeter.

Die geplanten Baugebiete im Überblick Bahrdorf: Baugebiet „Bäckerweg Ost“ in Planung, Fertigstellung nicht vor Mitte/Ende 2021, Schaffung von rund 50 Wohneinheiten in zwei Bauabschnitten. Saalsdorf: Baugebiet „Lehmkuhlenweg“, Gebiet ist in Planung, Vermarktung und Ersterschließung ab April 2020, 13 Wohneinheiten. Groß Sisbeck: Baugebiet „Am Brink“, das Gebiet ist in Planung, Vermarktung und Erschließung erfolgen Ende 2020/Anfang 2021. Velpke: Baugebiet „Hasenberg“, Gebiet ist in Planung, Fertigstellung nicht vor Ende 2020/Anfang 2021, 26 Wohneinheiten (darunter auch Wohnungen) sollen entstehen. Meinkot: Baugebiet „Auf der Meine“, das Gebiet ist in Planung, Fertigstellung nicht vor Mitte/Ende 2021, es entstehen 15 bis 28 Wohneinheiten. Mackendorf und Rickensdorf: Baugebiete angedacht, mit jeweils 15 Wohneinheiten, Zeitpunkt noch unklar. Volkmarsdorf: Baugebiet „Österlingenweg“ entfällt, die Planung wurden eingestellt, mit dem Flächeneigentümer konnte keine Kaufpreiseinigung erzielt werden.

