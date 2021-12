In Flechtorf und Lehre: Hier gibt es bald zusätzliche Impfmöglichkeiten

Lehre/Flechtorf

Für Lehre und Flechtorf sind weitere Impf-Möglichkeiten angekündigt: In Flechtorf soll am kommenden Wochenende, 18. und 19. Dezember, eine Impfaktion mit Terminvergabe im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden. Das Rote Kreuz Helmstedt bietet am Donnerstag, 6. Januar, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr zudem Impfungen ohne Termine in der Börnekenhalle an.

Die Firma „VIPRS“ aus Wolfsburg plant mit Unterstützung der Gemeinde Lehre ab dem vierten Adventswochenende eine Impfstation im Dorfgemeinschaftshaus Flechtorf an den Start zu bringen. Hier ist seit einigen Monaten das Testzentrum Flechtorf installiert. „Wir erleben so viel Bürokratie, die uns und unseren Partnern immer wieder Steine in den Weg werfen, aber wir bleiben zuversichtlich, dass wir am 18. Dezember 2021 starten können“, sagt Gemeindebürgermeister Andreas Busch.

Die Terminvergabe für die Impfungen in Felchtorf läuft telefonisch

Die Terminvergabe für die erste Impfaktion in Flechtorf am Samstag, 18. Dezember und Sonntag, 19.1 Dezember soll später über die Rufnummern 0 53 08/76 99- 222 und -223 erfolgen. „Aktuell läuft dort noch eine Ansage, denn bevor die Terminvergabe starten kann, ist noch so einiges an Bürokratie zu erledigen. Hier bitten wir um Geduld“, erklärt Busch.

In Lehre impfte das Rote Kreuz schon mehr als 450 Menschen gegen Covid-19. Der gemeindliche Bauhof hatte die Börnekenhalle zuvor entsprechend hergerichtet. Der Vorstand des DRK-Kreisverbands Helmstedt Mark-Henry Spindler, freut sich über dieses sehr gute Ergebnis der Impfaktion in Lehre. „Es ist toll, dass wir so viele Bürgerinnen und Bürger vor Ort erreichen können. Die mobilen Termine in den Städten und Gemeinden sind gerade in unserem Flächenlandkreis eine wichtige Ergänzung der Impftermine an unseren Standorten in Helmstedt“, sagt er.

Andreas Busch: Der Gemeindebürgermeister betont, dass die mobilen Teams gerade für Lehre wichtig seien. Quelle: Stefanie M. Brakel

Mobile Impfteams sind wichtig für die Gemeinde

Gemeindebürgermeister Busch ergänzt: „Es ist wichtig, dass die mobilen Impfteams in die Kommunen kommen, gerade für uns in Lehre ist der Weg in die Kreisstadt doch immer ein großes Angehen.“ Er freue sich, dass die Aktion des DRK so gut angenommen wurde und bedankt sich bei den Teams aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen vom gemeindlichen Bauhof und aus der Gemeindeverwaltung für die Vorbereitung der Aktion.

