Ebenso wie Wolfsburg und Gifhorn kassierte auch die Gemeinde Lehre bei ihrer Bewerbung als Modellkommune für Lockerungen vom Land eine Absage – aber so leicht gibt Gemeindebürgermeister Andreas Busch nicht auf. Er will bis zur zweiten Auswahlrunde noch nachbessern. Und auch in Sachen Corona-Impfung tut sich was.