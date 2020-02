Wendhausen

Eine schwere Umweltstraftat begingen unbekannte Täter im Wald Heidberg zwischen Wendhausen und Essehof. Dort wurden am Montag asbesthaltige Welleternitplatten mit einem Gewicht von rund 800 Kilogramm illegal entsorgt. Das berichtet der Landkreis Helmstedt am Freitag. Die Platten wurden „recht gut gestapelt“, wie es in einer Mitteilung heißt, das spreche für eine Anlieferung mit illegal-gewerblichem Hintergrund.

Polizei sucht Zeugen für die Tat

Die Polizei und der Landkreis bitten um Hinweise zur Tat. Zeugen, die ein größeres Transportfahrzeug im Waldstück oder auf den Feldwegen beim Autobahnparkplatz gesichtet haben, werden gebeten sich zu melden. Auch Hinweise zu Bauarbeiten an Gebäuden, an denen in den vergangenen Wochen Dächer abgedeckt wurden, sind für die Ermittlung von Bedeutung.

Der Landkreis warnt in diesem Zusammenhang auch vor Haustürgeschäften oder ähnlichen, angeblich günstigen Gelegenheiten zu Arbeiten an asbesthaltigen Gebäudeteilen (Wellasbestzement, Fassadenplatten). Indiz für illegale Tätigkeiten könnten fehlende Firmenangaben, ein fehlender schriftlicher Vertrag oder Barzahlung sein.

Arbeiten an und die Entsorgung von asbesthaltigem Material unterliegen besonderen Arbeits- und Umweltschutzmaßnahmen nach den technischen Regeln für Gefahrstoffe, so der Landkreis weiter. Die Nichtbeachtung führe regelmäßig zu einem Strafverfahren und in nahezu allen angezeigten Fällen zu einer Geldstrafe.

Eine Geldstrafe droht: Die illegale Entsorgung von asbesthaltigem Material wird strafrechtlich verfolgt. Quelle: Landkreis Helmstedt

Einen weitere Straftat wurde in der Stiftungsförsterei Lappwald in der Nähe von Helmstedt begannen: Dort hatten die Täter asbesthaltige Platten mit einem Gewicht von 1,2 Tonnen entsorgt.

Hinweise nehmen die örtlichen Polizeidienststellen und der Geschäftsbereich Abfallwirtschaft, Wasser und Umweltschutz unter der Telefonnummer (05351) 12 12 51 8 oder per E-Mail unter wildermuell@landkreis-helmstedt.de entgegen.

Lesen Sie auch:

Wolfsburg: Das Problem mit der illegalen Müllentsorgung

Groß Oesingen: Wer hat den Müll in den Wald gekippt?

Ortsbürgermeister will Müllsünder mit Videoüberwachung jagen

Von Nina Schacht