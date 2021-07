Lehre/ Wolfsburg

Der Wasserverband Weddel-Lehre (WWL) hilft bei den Aufräumarbeiten im Hochwassergebiet Ahrweiler und schickte jetzt sowohl zwei Experten aus den eigenen Reihen als auch ein Spezialfahrzeug in die Krisenregion in Rheinland-Pfalz.

Horst Drögemüller und Biniam Onkobrahan vom WWL-Team Schmutz- und Niederschlagswasser fuhren in die Krisenregion. Seit Montagabend sind die beiden WWL-Spezialisten mit dem betriebseigenen Spezialfahrzeug für Kanalspülungen vor Ort. Sie unterstützen die örtlichen Kräfte der Abwasserversorgung in den kommenden Wochen. Aktuell helfen sie bei Kanalreinigungen in der Innenstadt von Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Bad Neuenahr-Ahrweiler: Ein Auto, das bei der Hochwasserkatastrophe auf den Friedhof geschwemmt worden ist, steht auf einem Grabfeld. Quelle: Thomas Frey

Für Günter Eichenlaub, den Verbandsvorsteher des WWL, ist es selbstverständlich, dass das niedersächsische Unternehmen seine Fachkompetenz zur Verfügung stellt und die Einsatzkräfte in Rheinland-Pfalz mit Rat und Tat unterstützt. Eichenlaub freut sich, dass auch seine Mitarbeiter das so sehen: „Natürlich haben wir sofort zugestimmt. Mein ganz großer Dank gilt den beiden Herren, die sich sofort bereit erklärt haben, mit unserem Spülwagen für die nächsten Wochen zu helfen“.

Kanäle im überschwemmten Ahrweiler sind extrem vollgelaufen

WWL-Mitarbeiter Horst Drögemüller berichtet telefonisch, dass es großer Anstrengungen bedarf und das Team trotzdem nur langsam vorankommt, da die Kanäle extrem vollgelaufen sind. Aber sehr viele Helfer aus verschiedenen Landesteilen seien mit Gerät und Fahrzeugen vor Ort.

Ahrweiler: Ein Bagger reißt eine von der Flut zerstörte Brücke ab. Quelle: Thomas Frey

Untergebracht sind die WWL-Mitarbeiter in einer Mehrzweckhalle

Die Solidarität und Unterstützungsleistung sei sehr groß. Tagsüber versorgt die Bevölkerung alle Helfer mit selbst geschmierten Broten. Gesteuert und koordiniert wird der Vor-Ort-Einsatz des WWL über ein Einsatzbüro im Rathaus von Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Die WWL-Mitarbeiter bekommen die örtlichen Kanalpläne auf ihre mitgebrachten Laptops und Tablets aufgespielt und können dann relativ eigenständig vor Ort agieren und die zugewiesenen Kanalabschnitte freispülen. Ein Parkplatz für das große Fahrzeug und Übernachtungsmöglichkeiten wurden vorab organisiert. Untergebracht sind die WWL-Mitarbeiter in einer Mehrzweckhalle mit Feldbetten.

Von der Redaktion