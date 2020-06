Hilfe für Luis: Familie sucht passenden Spender per Post

Fallersleben

Lebensretter gesucht: Der Velpker Luis Utzeri ist an einem aggressiven Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Eine langwierige Chemotherapie blieb erfolglos, jetzt ist der 27-Jährige auf eine Stammzellenspende angewiesen. Eine groß angelegte Typisierungsaktionen an einem Ort findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Daher können Typisierungssets am Samstag, 20. Juni, bei Edeka in Velpke abgeholt werden. Diese Sets können entweder am selben Tag zurück gebracht werden oder am Velpker Gemeindebüro abgegeben werden.

Der Verein „ Wolfsburg hilft“ organisiert die Typisierungsaktion „To Go“. Jeder, der sich beim Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) eintragen lassen möchte, erhält am Stand ein Testkit. Der Umschlag enthält alle relevanten Informationen, wie Einverständniserklärung, Wattestäbchen und die Anleitung für den Wangeninnenabstrich. „Je mehr Menschen sich typisieren lassen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein passender Spender gefunden wird – nicht nur für Luis“, betont Luis’ Schwester Laura Utzeri.

Genetischer Zwilling wird gesucht

Die 20-Jährige ruft gemeinsam mit ihrer Freundin Raffaello Garippo und der Vereinsvorsitzenden Petra Neumann-Wollenhaupt zur Typisierungsaktion auf. Laura Utzeri wurde selber schon getestet, ob sie als „genetischer Zwilling“ in Frage kommt. Sie hofft, das ihr größter Wunsch in Erfüllung geht. „Bei Geschwistern ist die Wahrscheinlichkeit mit 25 Prozent am höchsten, daher warten wir alle gespannt auf das Ergebnis“, so Utzeri.

Typisierungsaktion: Luis Utzeri aus Velpke – hier mit seiner Verlobten Dania Cavalli – braucht eine Stammzellenspende. Quelle: Betriebsrat

Luis Utzeri bekam die Diagnose Ende des Jahres 2019. Der VW-Mitarbeiter war gerade dabei, seine Zukunft mit seiner Verlobten Dania Cavalli zu planen. Seitdem kämpft er gegen die bösartige Erkrankung, eine Hochdosis-Chemotherapie überstand er. „ Luis geht es den Umständen entsprechend. Das Wichtigste ist, dass wir alle positiv bleiben. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern, anders übersteht man diese Zeit nicht,“ sagt Laura Utzeri.

So funktioniert das Typisieren

Jetzt ist klar: Der 27-Jährige braucht eine Stammzellenspende, um zu überleben. Daher baut der Verein „ Wolfsburg hilft“ am Samstag, 20. Juni, von 10 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz beim Edeka Neukauf in Velpke einen Typisierungsstand auf. Dort können sich gesunde Erwachsene zwischen 17 und 55 Jahren ein kostenfreies Typisierungsset abholen.

Der Test kann zuhause selbstständig durchgeführt werden, eine ausführliche Anleitung liegt bei. Der Briefumschlag kann bis 16 Uhr am Stand abgegeben werden, oder am Montag und Dienstag in eine Box am Velpker Gemeindebüro vor dem Eingang am Parkplatz eingeworfen werden. Personen, die an dem Tag verhindert sind, können beim Wolfsburger Verein unter der E-Mail-Adresse mail@wolfsburg-hilft.de ein Typisierungsset anfordern.

Eigene Website für „Hilf Luis “

Bisher haben sich schon 1600 Menschen aus ganz Deutschland beim Wolfsburger Verein gemeldet und einen Test angefordert. „Auch durch die Aufrufe in den Sozialen Netzwerken verbreitet sich der Aufruf zur Typisierung wie ein Lauffeuer“, erzählt Neumann-Wollenhaupt. Laura Utzeri hat nämlich keine Sekunde gezögert und sofort ein Facebook- und Instagram-Profil, sowie die Website www.hilf-luis.de angelegt, um auf das Schicksal ihres Bruders aufmerksam zu machen.

Neben der Typisierung bittet Laura Utzeri, um finanzielle Unterstützung für den Verein. Jede Registrierung kostet 35 Euro pro Person, die ausschließlich über private Spenden getragen werden muss. Das Spendenkonto mit dem dem Kennwort „Hilf Luis“: Volksbank BraWo, IBAN: DE89 2699 1066 0650 6500 00.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig