Velpke

Anmeldungen für die traditionelle Herbstwanderung des Heimatvereins Velpke am 17. Oktober nimmt Dieter Nehrkorn per Email oder telefonisch noch bis zum 13. Oktober entgegen. Start ist um 10 Uhr an der Prügeleiche. Außerdem wird sich der Heimatverein an der Müllsammelaktion am 16. Oktober beteiligen und plant auch wieder einen Weihnachtsmarkt an der St. Andreas Kirche. „Er soll am 28. November stattfinden“, berichtet Pressewart Christian Meyer. Der Heimatverein sei nicht mit der Corona-Pandemie gestorben, betonte der Vorstand.

Von der Redaktion