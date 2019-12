Grundschüler machen Weihnachtsradio

Lehre

Die Weihnachtssendung der Grundschule Lehre auf Radio Okerwelle feiert ihren sechsten Geburtstag. In diesem Jahr sind die Schülerinnen und Schüler am Heiligen Abend ab 15 Uhr mit den „Wirklich wahren Weihnachtsgeschichten“ von Margret Rettich auf 104,6 zu hören.

Entstanden ist die Sendung in einem privaten Studio in Lehre

Entstanden ist die Aktion durch eine frühere „Radio-AG“, die Elisabeth Müller von Okerwelle in der Grundschule angeboten hat. Daraus entwickelte sich die Radiosendung mit den Weihnachtsgeschichten. „Die Kinder waren auch in diesem Jahr wieder sehr diszipliniert und haben sich viel Mühe gegeben bei der Aufnahme der Geschichten“, kann Elisabeth Müller berichten.

Der Beitrag ist in dem privaten Studio der Radiomoderatorin in Lehre aufgenommen wurden. Dabei durften drei Kinder gleichzeitig die Geschichten erzählen. Die Kinder sind schon aufgeregt auf die Ausstrahlung und alle wären sofort bereit, die Aktion im nächsten Jahr zu wiederholen.

Projekt soll Kinder näher an Medien heranführen

„Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit und dass die Kinder durch diese schöne Kooperation das Medium Radio näher kennenlernen können“, so Grundschulleiterin Sabine Spengler. Sie betont, dass die Schülerinnen und Schüler gerne auch zu anderen Anlässen eine solche Sendung gestalten würden. „Wichtig ist, die Kinder an die unterschiedlichen Medien heranzuführen“, meint die für Schulen zuständige Fachbereichsleiterin Nicole Behlendorf über den Beitrag, auch in diesem Jahr am Heiligen Abend um 15 Uhr auf 104,6 bei Radio Okerwelle ausgestrahlt wird.

