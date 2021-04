Flechtorf

In der Straße Elmblick in Flechtorf war aus ungeklärter Ursache am Dienstagmittag eine Hecke in Brand geraten. Die Eigentümer nahmen geistesgegenwärtig erste Löschversuche mit einem Gartenschlauch vor, welche auch einen deutlichen Erfolg zeigten.

Einsatz der Wärmebildkamera

Als nach wenigen Minuten das Gruppenfahrzeug der Feuerwehr Flechtorf an der Einsatzstelle eintraf, waren die Flammen schon weitgehend abgelöscht, so dass für die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten und die Kontrolle der Brandstelle mit einer Wärmebildkamera notwendig waren.

„Die Feuerwehr Groß Brunsrode und die weiteren Fahrzeuge der Feuerwehr Flechtorf konnten den Einsatz noch auf der Anfahrt abbrechen“, berichtet Rainer Madsack, Sprecher der Gemeindefeuerwehr Lehre.

Von der Redaktion