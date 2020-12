Groß Twülpstedt: Spatenstich für neue Rettungswache

Groß Twülpstedt

Im Notfall zählte jede Minute, maximal 15 Minuten sollten es nach dem Absetzen des Notrufs bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sein. So sieht es das niedersächsische Rettungsdienstgesetz vor. Damit das auch im Nordkreis des Landkreises Helmstedt gewährleistet ist, wird in Groß Twülpstedt eine neue Rettungswache gebaut. Der erste Spatenstich ist getan.

Bereits im Oktober 2016 war eine Rettungswache in Velpke als Zwischenlösung eingerichtet worden, wie der Landkreis mitteilt. Statt eines Provisoriums auf Dauer konnten die gesetzlichen Krankenkassen davon überzeugt werden, dass ein Neubau sinnvoller sei. Dafür wurde nun der erste bauliche Schritt unternommen. Vorab suchte der Landkreis in Abstimmung mit der Samtgemeinde Velpke ein ausreichend großes Grundstück. Gebaut wird die neue Rettungswache „Am alten See“.

Rettungswache: Bei Bedarf wird ein zweites Fahrzeug eingesetzt

Ein Rettungswagen soll dort, wie auch bisher üblich, an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden rund um die Uhr zum Einsatz kommen können. „Um aber auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein, wird die neu zu errichtende Rettungswache so bemessen sein, dass bei Bedarfsanpassungen ein zweiter Rettungswagen an dem Standort in Betrieb genommen werden könnte“, so Landrat Gerhard Radeck. Die neue Rettungswache biete zukünftig Platz für zehn Mitarbeiter und entspreche den neuesten Standards in der Notfallmedizin.

Für den Bau sind 750 000 Euro im Haushalt bislang vorgesehen. „Der Landkreis trägt zunächst die Kosten. Eine Refinanzierung erfolgt über Entgelte und Gebühreneinnahmen für Einsatzfahrten“, hatte Andreas Jünemann vom Referat Kommunikation im Kreishaus zu einem früheren Zeitpunkt mitgeteilt.

