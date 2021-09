Im Dezember 2019 beschloss der Ortsrat den Neubau des westlichen Teils der Grundschule am See in Groß Twülpstedt. Dieser Gebäudeteil ist über 50 Jahre alt und war energetisch wie statisch nicht mehr tragbar. Nach den Abrissarbeiten soll sich in den nächsten Tagen klären, welche Baufirma ab Oktober den Erweiterungsneubau errichtet.