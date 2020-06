Gross Twülpstedt: Einbruch in Kita und Grundschule

Gross Twülpstedt

Unbekannte sind am Wochenende in eine Kindertagesstätte in der Straße Langer Berg und eine Grundschule in der Straße Schulweg eingebrochen. Was sie dabei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden laut Polizei die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geschahen die Taten zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Sonntagmorgen, 7.55 Uhr. Demnach haben zwei aufmerksame Zeugen am Sonntagmorgen ein offenstehendes Fenster an dem Schulgebäude bemerkt und einen Verantwortlichen informiert. Der alarmierte umgehend die Polizei.

Einbrecher hebelten ein Fenster der Grundschule auf

Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Unbekannten zunächst ein Fenster in der Nähe des Haupteingangs gewaltsam geöffnet haben und durch dieses ins Innere des Schulgebäudes gelangt sind. Hier öffneten sie gewaltsam verschiedene Türen und die dahinter befindlichen Rollcontainer und Schränke. Deren Inhalte wurden wohl in der Hoffnung auf Bargeld durchsucht.

Anschließend begaben sie sich in die an die Schule angrenzende Kita und gelangen auch hier durch gewaltsames Öffnen eines Fensters ins Gebäude. Sie durchsuchen ebenfalls Schränke und Schubladen nach Beute.

Polizei fragt: Gibt es Zeugen für den Einbruch

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Autofahrer oder Passanten verdächtige Personen wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeidienststelle in Helmstedt, Telefon 05351/521-0.

