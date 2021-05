Groß Brunsrode: So lief die Grundsteinlegung fürs neue Feuerwehrhaus ab

Groß Brunsrode

Zwar hatte ein ordentlicher Regenguss die mächtige Bodenplatte unter Wasser gesetzt, doch das tat der allgemeinen Freude in Groß Brunsrode keinen Abbruch: Trotz reduzierter Teilnehmerzahl in Zeiten von Corona konnte fristgerecht ein weiterer Meilenstein beim Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses gesetzt werden.

Vertreter aus Verwaltung, Politik, Firmen und Feuerwehren waren gekommen, um die Grundsteinlegung zu feiern und eine sogenannte Zeitkapsel einzumauern. Wenn spätere Nachfahren dereinst in der Brunsroder Ortsgeschichte graben, werden sie unter anderem Münzen, Baupläne, den Lehrscher Boten und aktuelle Tageszeitungsausgaben aus dem April 2021 finden.

Andreas Busch, Bürgermeister der Gemeinde Lehre, hatte den kleinen Festakt eröffnet und auch einige interessierte Zaungäste begrüßen können. Seine Hoffnung ist, dass man im Frühjahr 2022 die geplante Fertigstellung mit „einem ganz fetten Fest“ wieder hautnah feiern kann.

Aktuell ist die Feuerwehr von Groß Brunsrode im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht

Zuvor allerdings galt sein Dank dem Gemeinderat, der bis zum Beschluss des Neubauobjektes „einige dicke Bretter hat bohren müssen“. Besondere Anerkennung allerdings galt der Groß Brunsroder Feuerwehr, die die aktuelle Situation der Bauphase vom Abriss das alten Gerätehauses bis zur Inbetriebnahme des neuen meistern muss und dies auch tut. Immerhin seien die Mannschaften gegenwärtig im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht, die Fahrzeuge in einer Scheune untergestellt. Bürgermeister Busch wörtlich: „Ohne unsere Feuerwehren sähen wir ganz alt aus“ - und er erinnert daran, dass sowohl die Nähe der beiden Autobahnen als auch die der ICE-Trasse im Ernstfall ganz sicher höchste Anforderungen an Aktive und Ausrüstung stellen dürften.

So wird das neue Feuerwehrhaus in Groß Brunsrode aussehen. Quelle: Burkhard Heuer

Das bestätigten in kurzen Ansprachen Gemeindebrandmeister Simon Rebel in Personalunion auch als Ortsbrandmeister von Groß Brunsrode sowie stellvertretender Gemeindebrandmeister Maik Goerke. Man habe viel Herzblut in die Planung und Entwicklung des neuen Feuerwehrhauses investiert, sagte Rebel, man habe Abstriche akzeptieren und Kompromisse eingehen müssen. Nun aber entstehe ein schönes, würdevolles Zuhause. „Hier spürt man die Wehrschätzung der Feuerwehr“, so der Ortsbrandmeister an die Adresse des Gemeinderates. Maik Goerke ging ebenfalls auf die ständig steigenden Ansprüche an die Feuerwehren ein, denen das einstige kleine Feuerwehrhaus sicher nicht gewachsen gewesen wäre.

Kerstin Jäger, Ortsbürgermeisterin von Groß Brunsrode, war ganz begeistert: „Wenn ich das hier jetzt sehe, geht mir das Herz auf.“ Das neue Objekt werde im Ort sicher auch eine wichtige gesellschaftliche Rolle spielen. Nach der feierlichen Grundsteinlegung sollen die Arbeiten an dem rund 1,9 Millionen Euro teuren Vorhaben zügig weitergehen“, erwartet Architekt Hans-Gerhard Meyer von der A+I-Planungsgruppe aus Wolfsburg.

Land Niedersachsen unterstützt den Bau mit 500 000 Euro

Ob das Budget eingehalten wird? „Ich habe leider keine Glaskugel“, so Meyer. Noch seien nicht alle weiteren Arbeiten ausgeschrieben. Abschließend einige technische Daten: Die Nutzfläche beträgt 416 Quadratmeter und ist damit rund dreimal zu groß wie im ehemaligen Domizil. In der Fahrzeughalle finden auf 140 Quadratmetern zwei Löschfahrzeuge Platz, das Einsatzfahrzeug steht in der Garage. Optimale Voraussetzungen schafft man auch für Nachwuchs und Schulungen sowie für die modernen sanitären Anlagen. Kleiner Blick zurück: Das Land Niedersachsen hat aus einem Verfügungsfond speziell für Feuerwehren den Neubau in Groß Brunsrode mit 500 000 Euro unterstützt. In Fachkreisen gilt dies als vergleichsweise großzügige Förderung. Auf die man in der Gemeinde Lehre stolz sein darf.

Von Burkhard Heuer