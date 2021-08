Groß Brunsrode: Richtfest im Neubau des Feuerwehrgerätehauses

Groß Brunsrode

Nach der Grundsteinlegung im Mai ist am Freitag das Anheben des Daches und somit der zweite Bauabschnitt des neuen Feuerwehrgerätehauses in Groß Brunsrode erfolgt. Ortsbrandmeister Holger Schlenzig und Gemeindebrandmeister Simon Rebel wünschten „Gut Wehr“ und dankten allen, die diesen Neubau ermöglichen.

Moderne Technologie und die zunehmende Größe der Fahrzeuge machten den Neubau erforderlich, für dessen Umsetzung lange im Ortsrat und in der Gemeinde gekämpft wurde. So war es wichtig, dass sich alle Vertreter der Gemeinde-Gremien und interessierte Bürger an diesem Tag vor Ort ein Bild des Neubaus machen konnten.

Richtkrone von den Landfrauen

Gast unter der von den Landfrauen gesteckten Richtkrone war auch der Landrat des Landkreises Helmstedt, Gerhard Radeck (CDU). Er ist seit seiner Jugend Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und befürwortet es, dass jedes Dorf seine eigene Ortsfeuerwehr hat. Ortsbürgermeisterin Kerstin Jäger (CDU) würdigte in Ihrer Rede vor allem die Orientierung in die Zukunft, sowohl für die Dorfgemeinschaft als auch für die Ausbildung und somit den Erhalt der Ortsfeuerwehr.

Bei der Führung durch den geräumigen, barrierefreien Neubau betonte der stellvertretende Ortsbrandmeister Sascha Parzy stolz, dass die meisten Wünsche der Mitglieder beim Bau berücksichtigt wurden. Wo jetzt Fahrzeuge und Gerätschaften untergebracht werden, endete das Vorgängergebäude schon.

Ein neuer Ort für Gespräche, Ausbildung und Feiern

Im Neubau kommen auf jeden der rund 30 Kameraden circa 1,5 Quadratmeter. Konkret heißt das: Es gibt getrennte Umkleideräume mit WC und Duschen für die Kameraden, aber auch für die zunehmende Zahl von Kameradinnen, die sich zuvor gemeinschaftlich oder zwischen den Fahrzeugen umziehen mussten. Dazu erhält jeder seinen eigenen Spint. Es wird einen Trocknungsraum für die Ausrüstung geben, eine Stiefel-Reinigungsanlage und sogar einen Wickeltisch, da Feuerwehrkinder oftmals von ihren Familien und Geschwisterkindern begleitet werden. Ortsbrandmeister Schlenzig erhält ein eigenes Büro für die zunehmenden Verwaltungsarbeiten.

Das Herzstück bildet ein großer Konferenzraum, der mit einer Trennwand geteilt werden kann. Die angrenzende Küche bekommt einen Herd für extra große Töpfe. „Wir haben unter den Kameraden einige Hobby-Köche“, sagt Simon Rebel. „Wir verbringen hier viel Zeit und können uns dann hier auch selbst versorgen.“

Dorfgemeinschaft zusammenhalten

Aus all diesen Ideen wird klar: Die Freiwillige Feuerwehr Groß Brunsrode führt und hält die Dorfgemeinschaft zusammen. Auch Anwohner, die bisher nicht so vom Standort des Neubaus begeistert waren, seien inzwischen umgestimmt worden, sagt Jäger.

Das ist die Freiwillige Feuerwehr Groß Brunsrode Die Freiwillige Feuerwehr Groß Brunsrode ist eine Ortsfeuerwehr mit erweiterter Grundausstattung. Sie gehört in den Verbund der Feuerwehren der Gemeinde Lehre im Landkreis Helmstedt und bildet zusammen mit den Ortsfeuerwehren Flechtorf, Beienrode und Klein Brunsrode den Löschzug Nord der Gemeinde Lehre und den Fachzug Technische Hilfe im Abschnitt Nord des Landkreises Helmstedt. Die Fahrzeuge: Mannschaftstransportwagen MTW und Löschgruppenfahrzeug LF 10/6. Derzeit gibt es rund 30 aktive ehrenamtliche Mitglieder, die zu rund 30 Einsätze pro Jahr ausrücken. Es ist meist regionale Unterstützung bei Bränden oder Unwettern. • Ausbildung einer Kinder- und Jugendfeuerwehr

Die Fertigstellung ist für März 2022 angedacht, aber so genau will sich Jäger nicht mehr festlegen, da Bau- und Rohstoffmangel sowie die Corona-Pandemie derzeit viele Planungen erschweren. Genauso beim Budget: Ob zu den 1,9 Millionen weitere Kosten hinzukommen, könne sie derzeit noch nicht genau sagen, „eine Neuerschließung an anderer Stelle wäre jedenfalls noch teurer gewesen.“.

Die Vertreter der Altersabteilung, also der über 70jährigen Kameraden, zeigten sich begeistert, dass sie mittlerweile das dritte Feuerwehrgebäude in Groß Brunsrode erleben dürfen. Die Fertigstellung im nächsten Jahr soll groß gefeiert werden. Infos dazu und zum aktuellen Stand des Neubaus werden regelmäßig auf dem Facebook-Profil der Feuerwehr Groß Brunsrode gepostet.

Von Stefanie M. Brakel