Groß Brunsrode: 45-Jährige mit 2,32 Promille auf der A 39 unterwegs

Groß Brunsrode

Mit 2,32 Promille hat die Polizei am Dienstagnachmittag eine 45-jährige Autofahrerin in Groß Brunsrode gestoppt. Ein Zeuge hatte die Beamten auf die Frau aufmerksam gemacht.

Der Zeuge fuhr gegen 14.48 Uhr auf der Braunschweiger Straße in Wolfsburg stadtauswärts, als ihm auf der Auffahrt zur A39 ein VW Polo auffiel, der auf der linken Fahrspur der Leitplanke gefährlich nahekam.

Der Polo geriet mehrfach in den Gegenverkehr

Die Fahrerin des Polo setzte ihre Fahrt in Schlangenlinien fort, ehe sie die Autobahn an der Abfahrt Flechtorf verließ und nach rechts in Richtung Lehre abbog. Das Fahrzeug geriet dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn.

Der Zeuge folgte der Frau weiter und konnte beobachten, wie sie in Groß Brunsrode in ein Wohnhaus verschwand. Dort trafen auch die Beamten die 45-Jährige wenig später an. „Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab stattliche 2,32 Promille“, berichtet Polizeisprecher Thomas Figge. Die Frau aus Lehre musste deshalb zwei Blutproben im Wolfsburger Klinikum abgeben, außerdem stellten die Beamten ihren Führerschein sicher.

