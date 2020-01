Werena Anders: Das ist die neue Pfarrerin für Grafhorst und Danndorf

Grafhorst/Danndorf

Die Kirchengemeinden in Grafhorst und Danndorf bekommen eine neue Pfarrerin: Am 1. Februar übernimmt Werena Anders die Pfarrstelle der Elisabethkirche in Grafhorst und der Kreuzkirche in Danndorf. Sie ist Nachfolgerin von Marion Bohn. Für die 31-Jährige ist die erste Pfarrstelle überhaupt. Offiziell eingeführt wird sie am Sonntag, 26. Januar, um 15 Uhr in der Grafhorster Elisabethkirche – von Landesbischof Christoph Meyns.

Berufswunsch Pfarrerin

Die gebürtige Grasleberin wusste schon früh, dass sie evangelische Pfarrerin werden möchte: „Das war mir schon in der Schule klar“, sagt sie und lächelt. „Ich habe viel in der evangelischen Jugend mitgearbeitet. Das hat mir viel Spaß gemacht.“ Konsequenterweise studierte sie Theologie in Göttingen und absolvierte dann ein dreijähriges Vikariat in der Vorsfelder Johannesgemeinde.

Tochter und Mann

Drei Jahre sind länger als üblich: „Stimmt“, sagt sie. „Ich war zwischenzeitlich in der Elternzeit.“ Sie hat eine zweieinhalbjährige Tochter. Ihr Mann ist übrigens KfZ-Mechaniker und Betriebswirt. Und unterstützt seine Frau nach Kräften. Unterstützt wurde sie in den vergangenen drei Jahren auch von Jörg Schubert, Pastor in der Vorsfelder Johannesgemeinde und ihr Mentor.

Sie wollte aufs Dorf

Die 31-Jährige hätte auch in Vorsfelde bleiben können. „Aber ich habe mir gewünscht auf dem Dorf zu arbeiten“, betont sie. „Ich fühle mich im Dorf einfach wohler.“ Ihre Erklärung dafür: „Als Pfarrerin kennt einen qua Amt ja jeder im Dorf – und ich möchte auch jeden kennen“ – und lacht. Das sei auf dem Dorf leichter als in der Stadt.

Wohnung muss renoviert werden

Natürlich sei sie ziemlich aufgeregt: „Es ist schließlich meine erste Pfarrerstelle.“ Die übernimmt sie nun erstmal für drei Jahre auf Probe. Sind alle zufrieden, kann sie nach der „Probezeit“ aber auch länger in Grafhorst bleiben. Bis sie von Rottorf am Klei nach Grafhorst zieht, wird es aber noch etwas dauern, denn: Die Wohnung muss erst noch renoviert werden.

Von Carsten Bischof