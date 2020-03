Grafhorst

Feuerwehr-Einsatz am Samstag in Grafhorst: Eine Gasflasche brannte gegen 11.55 Uhr auf einem Hausgrundstück in der Georg-Wenzel-Straße. Beim Abflammen von Unkraut im Vorgarten geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Polizei ermittelt.

Die eingebaute Sicherheitseinrichtung an der Flasche funktionierte nicht. Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Grafhorst entfernten die brennende Gasflasche vom Haus. Die Gasflasche sowie die Hausecke, an der die Gasflasche stand, wurden mit Wasser gekühlt. An der Hausfassade wurden bereits hohe Temperaturen gemessen.

Haus innen und außen kontrolliert

Die Einsatzkräfte kontrollierten ständig den Bereich außerhalb und innerhalb des Hauses. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden. Da sich die Lage relativ schnell entspannt hatte, konnten einige der alarmierte Ortsfeuerwehren die Anfahrt zum Einsatzort abbrechen.

