Grafhorst

Das war ein ziemlicher teurer Corona-Test. 155,56 Euro musste Adamo Barella für seinen zahlen. „Das ist Abzocke“, schimpft der 55-Jährige aus Grafhorst.

Barella arbeitete im vergangenen Jahr für einige Monate in Italien. Im November kam er wieder zurück nach Deutschland. Am Flughafen in Bari erklärte er schriftlich, dass er keine Corona-Infektion habe, außerdem wurde Fieber gemessen. Mehr wurde in Italien nicht verlangt. In Deutschland angekommen, wollte Barella sich in der Samtgemeinde Velpke wieder im Bürgerbüro anmelden.

Der Landkreis Helmstedt entschied, dass ein Corona-Test gemacht werden muss

Nachdem er das Rathaus verlassen hatte, stellten die Mitarbeiter fest, dass er aus einem Risikogebiet eingereist ist – und deshalb in Quarantäne müsse. Daher leitete die Verwaltung in Velpke „diesen Fall zuständigkeitshalber an den Landkreis Helmstedt weiter“. Weitere Anordnungen habe die Samtgemeinde nicht getroffen, sondern der Landkreis Helmstedt.

Und der entschied, dass Adamo Barella einen Corona-Test machen muss. Eine schriftliche Aufforderung dazu bekam er jedoch nicht, sagt Barella. Dafür reichlich Anrufe. Von einer Mitarbeiterin des Landkreises Helmstedt. „Sie rief mich, meinen Sohn und meine Schwiegertochter ständig an. Auch abends.“

Nach über zwei Monaten trudelte dann die Rechnung für den Test ein

Barella ließ also am 13. November 2020 einen Corona-Test bei einem Wolfsburger Arzt machen, der negativ war. Nach über zwei Monaten trudelte dann die Rechnung für den Test ein: stolze 155,56 Euro. Der Grafhorster fiel aus allen Wolken. Er ist verärgert und fühlt sich über den Tisch gezogen. „Niemand hat mir gesagt, dass der Test so teuer ist. Ich hatte mit 60 oder 70 Euro gerechnet.“ Das Gesundheitsamt Helmstedt kann seinen Fall leider nicht mehr nachvollziehen. „Nach vier Wochen müssen wir die Daten löschen“, heißt es.

Aber es sagt auch: Wo man einen SARS-CoV-2 PCR-Abstrich durchführen lässt, bleibe jedem selbst überlassen. PCR-Tests sind nicht billig und es gibt durchaus Preisunterschiede bei den Labors. Man kann 70 Euro zahlen, 100 Euro, aber auch noch mehr. Preisvergleiche lohnen sich. Das Labor in Hamburg, das den Abstrich von Adamo Barella analysierte, gehört wohl nicht zu den preiswertesten...

