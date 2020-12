Brunsrode

Nun doch: Die evangelische Kirchengemeinde Lehre-Brunsrode wird – entgegen bisheriger Planungen - in diesem Jahr auf ihre Weihnachtsgottesdienste vor Ort verzichten. Das teilt Pfarrer Jonas Stark mit und betont, dass sich der Kirchenvorstand diese Entscheidung ganz und gar nicht leicht gemacht habe.

Lange sei das Für und Wider abgewogen worden, am Ende sei man nun zu dieser Entscheidung gekommen. „Der bundesweite Lockdown ist ein Ruf an alle Menschen, Rücksicht zu nehmen und Ansteckung zu vermeiden. Der Kirchengemeinde ist es wichtig, diesen Kurs mitzutragen“, heißt es in einer Mitteilung.

Kirche zeigt ein digitales Krippenspiel

Pfarrer Jonas Stark ist überzeugt davon, dass es auch in diesem Jahr genügend Wege gibt, die christliche Weihnachtsbotschaft in die Herzen und Häuser der Menschen zu bringen. Gottesdienste werden im Fernsehen übertragen, zudem gebe es verschiedene Angebote im Internet – unter anderem auch von seiner Kirchengemeinde. Auf den Youtube-Kanal der Gemeinde lädt die Kirche eine digitale Version des Krippenspiels und einen geistlichen Weihnachtsimpuls hoch.

Kirchen sind von 15 bis 19 Uhr geöffnet

Wer an Heiligabend die Kirche besuchen möchte, kann dies in der Zeit zwischen 15-19 Uhr tun. Dann seien die Kirchen in Lehre und Groß Brunsrode für die Menschen, die allein an diesem Ort innehalten wollen, geöffnet.

