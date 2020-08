Glasfaserausbau fertig: Schnelles Internet in der Samtgemeinde Velpke

Samtgemeinde Velpke

Der Glasfaserausbau in mehreren Ortschaften in der Samtgemeinde Velpke ist abgeschlossen. Das Wolfsburger Telekommunikationsunternehmen Wobcom und die Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (FEAG) haben seit September 2019 schrittweise die alten Richtfunkstrecken der Wobcom durch schnelle und stabile Glasfasertechnologie ersetzt. Das Projekt wurde jetzt in Danndorf abgeschlossen.

Die FEAG investierte rund eine Million Euro in den Glasfaserausbau, der Betreiber des Netzes ist die Wobcom. Auch die Ortschaften Groß und Klein Sisbeck, Volksmarsdorf, Papenrode, Rickensdorf und Grafhorst sowie Teile der Gemeinde Bahrdorf werden künftig stabiler und zuverlässiger mit Internet versorgt – den Nutzern stehen der Wobcom zufolge bis zu 100 M/bits Bandbreite zur Verfügung. Die abschließende Netzkopplung der Bahrdorfer Ortsteile Bahrdorf und Rickensdorf erfolge, sobald der Breitbandausbau des Landkreises Helmstedt mit dem Betreiber Vodafone abgeschlossen ist.

Planungen und Suche nach Partnern benötigten Zeit

Die neuen Glasfaserverbindungen seien nicht mehr anfällig für äußere Witterungseinflüsse und damit besonders zuverlässig ist, teilte die Wobcom mit. Die ersten Planungen zum Projekt begannen im September 2019. Trotz schneller Einigung mit dem Projektpartner FEAG hätten die Planungen der Streckenführungen und die Suche geeigneter Partner für den Tiefbau einige Zeit benötigt, erklärte die Wobcom. Vor den Bauarbeiten mussten außerdem Genehmigungen der Grundstückseigentümer eingeholt werden. „Die Geduld hat sich gelohnt. Wir sprechen ein großes Dankeschön an unsere Kunden aus, deren Durchhaltevermögen auf eine harte Bewährungsprobe gestellt wurde und an unsere Projektpartner, die gemeinsam mit uns durchgehalten haben“, sagt Thomas Schulz, Leiter Kundenservice der Wobcom.

„Wir freuen uns, mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur die Samtgemeinde Velpke zu stärken, dies ist ein wichtiger Schritt in die Kommunikationstechnologie der Zukunft“, so FEAG-Vorstandsmitglied Sybille Schönbach.

Weitere Fragen beantwortet die Wobcom unter der kostenlosen Servicetelefonnummer 0800 96 27 46 63 oder per E-Mail an info@wobcom.de.

