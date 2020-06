Gewerbepark Flechtorf: Bertrandt-Logistikzentrum ist fertig

Flechtorf

Das neue Bertrandt-Automobil-Logistikzentrum im Gewerbepark Flechtorf ist fertig. Der Ingenieurdienstleister zieht dort mit 250 Mitarbeitern hin und hat insgesamt rund 35 Millionen Euro investiert. Mitte Juni sollen die ersten Arbeiten dort starten.

Werkstätten und Logistikzentrum

„In unserem neuen Gebäude können wir sämtliche Werkstattumfänge an einem Ort zentralisieren“, betont Ralf Domogalla, Technischer Niederlassungsleiter des Bertrandt-Standortes Tappenbeck. Diesem ist auch das neue Logistikzentrum zugeordnet. „Künftig werden hier Bereiche wie Fahrzeug- und Bauteilbefundung, Montage, Lackierung, Karosseriebau und Logistik untergebracht sein.“

30 000 Quadratmeter Hallenfläche

Das Areal ist 75 000 Quadratmeter groß, davon werden 30 000 Quadratmeter als Hallenfläche genutzt. Für den Fahrzeugbau steht eine 17 900 Quadratmeter große Halle zur Verfügung. Sie ist mit Trennwänden in unterschiedliche Arbeitsbereiche unterteilt. „Durch zutrittsgesteuerte Hallenabschnitte können wir mehrere Kunden gleichzeitig professionell bedienen“, erklärt Domogalla. In einer zweiten, 13 800 Quadratmeter großen Halle werden Fahrzeugkomponenten wie Airbags, Stoßdämpfer, Reifen und Ersatzteile gelagert.

249 Autos und sechs Laster

Hinzu kommen etwa 3100 Quadratmeter für Sozialräume, Kantine und Büros – sie verteilen sich als Zwischenetagen (Mezzanineflächen) auf beide Hallen. Für die Be- und Entladung von Lastern und Wechselaufbauten gibt es 14 Überladebrücken und 16 ebenerdige Sektionaltore (Garagentore). Auf dem Außengelände befinden sich Stellflächen für 249 Pkw und sechs LKW. Mitte Juni sollen die ersten Bereiche des Logistikzentrums in Betrieb gehen.

Ein Jahr Bauzeit

Die Bauzeit betrug laut Domogalla rund ein Jahr. Errichtet worden sei das Gebäude von Projektinvestor Garbe Industrial Real Estate und dem Bauunternehmen Goldbeck. Vertreter beider Firmen trafen sich jetzt mit Bertrandt-Leuten zur offiziellen Schlüsselübergabe. Man habe in Flechtorf gebaut, so Domogalla, weil man nahe an Volkswagen und dicht an der A39 sei.

