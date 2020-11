Velpke

Handel, Handwerk und Dienstleister – sie hatten in diesem Jahr zu kämpfen. Auch in Velpke belastete Corona die Gewerbetreibenden, die Velpker Messe musste ausfallen. Um die Gewerbetreibenden zu stärken, bittet die Velpker Werbegemeinschaft um Solidarität. Ziel ist, das Angebot aus Handel, Handwerk und Dienstleistungen in der Samtgemeinde für alle zu erhalten. Das teilt Silvia Kusch, Vorsitzende der Velpker Werbegemeinschaft mit.

Gutscheine: Hier sind sie erhältlich

Die Werbegemeinschaft bietet die gemeinsame Aktion „Gutschein“ an. Die Gutscheine sind bei der Volksbank Velpke käuflich zu erwerben und bietet sich als Weihnachtsgeschenk an. „Damit helfen Sie auch unseren Mitgliedern,“ so Kusch.

Gewerbetreibende unterstützen: Die Werbegemeinschaft möchte mit Gutscheinen dem Handel helfen. Quelle: Werbegemeinschaft Velpke

Mit Blick auf die Vorweihnachtszeit teilt die Werbegemeinschaft mit, dass das „Weihnachtsbaum Anleuchten“ mit Glühwein und Bratwurst in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann. „Der Baum der Werbegemeinschaft wird aber wie in jedem Jahr vor der Volksbank Velpke und ab dem 1. Advent wieder voll erstrahlen“, so Kusch. Bedanken möchte sie sich für die Unterstützung der Volksbank und bei Bodo Sulfrian.

2021: Wie geht es in Velpke weiter?

In der Woche vor Ostern plant die Werbegemeinschaft eine große Ostereiersuche. Dabei werden die Mitglieder der Werbegemeinschaft für die verschiedenen Branchen Überraschungen versteckt halten. Am 24. April findet das große Fahrradfest auf dem Hof von Bodo Sulfrian in Meinkot statt.

