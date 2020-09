Lehre

Die Stadt Königslutter am Elm und die Gemeinde Lehre bauen im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) ein gemeinsames Klimaschutzmanagement auf. Um den Rahmen der künftigen Arbeit abzustecken und das mögliche Arbeitsfeld in diesem Bereich abzustimmen, haben sich Vertreter beider Räte und Verwaltungen jetzt zu einer Werkstatt „ Klimaschutz“ getroffen.

„Die Herausforderungen des Klimawandels können wir schon jetzt spüren“

„Die Räte haben entschieden, eine Klimaschutzmanagerin bzw. einen Klimaschutzmanager gemeinsam zu beschäftigten. Für mich ist das ein schönes Signal, dass wir diese Aufgabenstellung gemeinsam mit unseren Nachbarn in Lehre angehen werden“, so Alexander Hoppe, Bürgermeister in Königslutter. Sein Amtskollege in Lehre, Andreas Busch, pflichtet ihm bei: „Die Herausforderungen des Klimawandels können wir schon jetzt spüren. Da ist es grandios, dass wir dies gemeinsam für die rund 28.000 Menschen in unseren Kommunen angehen.“

Anzeige

Andreas Steege von der Target GmbH, der die Antragstellung begleitet, führte durch die Auftaktveranstaltung. Unterstützt wurde er dabei von Patrick Nestler vom Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB), der die Inhalte zum „Masterplan 100 % Klimaschutz für den Großraum Braunschweig“ erläuterte. Eingesehen werden kann der Klimaschutzplan im Internet unter www.klimaschutz-regionalverband.de

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

In den ersten drei Jahren wird die neue Stelle zu 90 Prozent gefördert

Während der Auftaktveranstaltung legten die Beteiligten die Themenschwerpunkte für den neuen Posten des Klimaschutzmanagers fest. Patrick Nestler erläuterte an diesem Tag die Einzelheiten zur Förderung der gemeinsamen Personalstelle und konnte verkünden, dass die neu zu schaffende Personalstelle in den ersten drei Jahren mit 90 Prozent der Kosten gefördert wird. Das ist möglich, da sich beide Kommunen den Zielen des Klimaschutzplans des RGB angeschlossen haben.

Von der Redaktion