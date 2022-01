Gemeinde Lehre: Hier werden die Weihnachtsbäume abgeholt

Lehre

Wie im vergangenen Jahr sammelt das Bauhofteam der Gemeinde Lehre die Weihnachtsbäume ein und entsorgt diese. Die Abfuhr der Tannen erfolgt am Dienstag, 11. Januar.

An diesen Plätzen müssen die Weihnachtsbäume abgeladen werden:

– So dürfen die Tannenbäume in der Ortschaft Lehre ab sofort auf der Freifläche gegenüber dem Eingang vom Sportplatz, Zum Börneken abgeladen werden.

– In Beienrode ist die Sammelstelle am Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus.

– Die Weihnachtsbäume in Essehof werden auf dem Seitenstreifen gegenüber der Dorfgemeinschaftsanlage, Am Tierpark gesammelt.

– In Essenrode können die Tannen auf dem Festplatz an der Brunsroder Straße und in Flechtorf auf dem Festplatz neben dem Feuerwehrhaus, Alte Braunschweiger Straße abgeladen werden.

– In Groß Brunsrode ist die Sammelstelle auf dem Parkplatz vor der Turnhalle.

– In Klein Brunsrode werden die Bäume auf der Wiese neben dem Feuerwehrhaus, Kurze Kamp 31 gesammelt.

In Wendhausen können die Weihnachtsbäume am Sportplatzeingang auf der linken Seite an der Schulstraße abgeladen werden.

Lesen Sie auch Müllabfuhr Wolfsburg: An diesen Tagen werden Weihnachtsbäume abgeholt

Von der Redaktion