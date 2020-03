Erneute Kandidatur: Andreas Busch will es noch einmal wissen

Lehre

„Ich brenne noch immer für dieses Amt“: mit diesen Worte begründet Bürgermeister Andreas Busch seine erneute Kandidatur zum Bürgermeister der Gemeinde Lehre. Im September kommenden Jahres möchte er bei den Kommunalwahlen wieder als Kandidat antreten.

Busch hatte sich 2016 als einziger Kandidat zur Wahl des Bürgermeisters aufstellen lassen. Er trat die Nachfolge von Klaus Westphal an. Auf seiner Agenda standen unter anderem: die Förderung des Personennahverkehrs, der Breitbrandausbau für schnelleres Internet sowie der soziale Wohnungsbau.

Busch : „Wir haben in der Gemeinde viel erreicht“

Busch blickt zurück: „Seit November 2016 haben wir hier in der Gemeinde Lehre viel erreicht. Die Gemeinde wird in der Region und manchmal auch darüber hinaus wahrgenommen“, teilt Busch mit, auch weil die Gemeinde eine klare Meinung habe und diese auch vertrete. „Das hat positive Auswirkungen, man denke hier beispielsweise an das Projekt mit der Deutschen Glasfaser oder die neue Buslinie 388“, so Busch.

Auch ehrenamtlich tätige Menschen fühlten sich in Lehre wert geschätzt. Vor allem die Kameradinnen und Kameraden der Gemeindefeuerwehr, die eine Pflichtaufgabe der Kommune ehrenamtlich wahrnehmen, würden sich wohlfühlen, ebenso auch Sport- oder musiktreibende Vereine.

2019: Erstmals keine Absage für Kita-Plätze

Auch die Kinderbetreuung in der Gemeinde habe sich laut dem Bürgermeister enorm weiter entwickelt: „Die Kindertagesstätte Kunterbunt konnte mit einigen Anlaufschwierigkeiten im August 2019 an den Start gehen, in Essenrode und Wendhausen wurden unkomplizierte Lösungen gefunden“, sagt der Bürgermeister. 2019 mussten erstmals seit langer Zeit keine Absagen für Betreuungsplätze an Eltern verschickt werden. Doch mit der Einführung der Beitragsfreiheit im Kindergartenbereich vom Land Niedersachsen hätten sich auch die finanziellen Spielräume für die Kommunen verringert.

Baugebiete sollen mit Augenmaß wachsen

Bewusst langsam möchte Busch die Baugebiete wachsen lassen. „Die Flächen, die versiegelt werden können, sind endlich“, so Busch. Daher sollte die Schaffung von Bauplätzen auch weiterhin nicht um jeden Preis erfolgen. Priorität hat bei Busch der bezahlbare Wohnraum und nicht der Bau von Einfamilienhäusern.

„Eine zweite Amtszeit kann nur dann gelingen, wenn auch das politische Umfeld dabei mitwirkt“, sagt Busch. Trotz des Personalmangels im Pädagogik- aber auch im Verwaltungsbereich, habe er sich auf engagierte Mitarbeiter verlassen können.

