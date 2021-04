Lehre

Das Wahlergebnis stand schon Mitte November fest, der offizielle Akt der Ernennung erfolgte allerdings erst jetzt: Gemeindebürgermeister Andreas Busch und Fachbereichsleiterin Nicole Behlendorf gratulierten dem neuen Führungstrio der Gemeindefeuerwehr in Lehre. Gemeindebrandmeister Simon Rebel wird von seinen Stellvertretern Jan Wehrstedt und Maik Goerke im Kommando unterstützt. „Ich freue mich auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Führungstrio“, betont Andreas Busch.

Feuerwehr-Familie

Zuvor hatten sich der Gemeinderat und die Mehrheit der Ortsbrandmeister für die drei ausgesprochen. Der 46-Jährige Simon Rebel ist auch hauptberuflich Feuerwehrmann und seit 2018 Ortsbrandmeister in Groß Brunsrode. Dort stellt die Familie Rebel ein halbes Dutzend Mitglieder. Schon Simon Rebels Onkel Andreas führte die Wehr über viele Jahre. Alle wissen: Feuerwehr ist Teamwork. Das stellt Simon Rebel auch bei seiner neuen Funktion in den Mittelpunkt. „Das letzte Jahr, die letzten Monate zeigten mehr als deutlich, wie wichtig Zusammenhalt und ehrenamtliches Engagement ist“, sagte er bei seiner Ernennung. „Der stete Wandel unserer Zeit und die damit verbundenen Herausforderungen für die Feuerwehren können wir nur gemeinsam bewältigen. Ich freue mich diese lohnenswerte Aufgabe zusammen mit allen Ortsbrandmeistern, den Kinder- und Jugendfeuerwehren, dem Führungsteam und der Verwaltung der Gemeinde Lehre anzugehen.“

Jan Wehrstedt, Ortsbrandmeister in Lehre, sieht es ähnlich. „Ich freue mich auf die anstehenden Herausforderungen, die konstruktive Zusammenarbeit und das neue Führungsteam. Wir haben eine gut aufgestellte Gemeindefeuerwehr und können gemeinsam viel erreichen“, sagte er. Maik Goerke ist auch in der Ortsfeuerwehr in Lehre Vize von Wehrstedt. „Die Zukunft der Gemeindefeuerwehr Lehre möchte ich gerne aktiv, kreativ und wirtschaftlich mitgestalten, sagt er.

Nach der Ernennung folgte eine gemeinsame Besprechung mit Blick auf die Themen der Zukunft. Man muss wohl keine Kristallkugel lesen können, um zu wissen, dass die technische Hilfeleistung bei Unfällen auf den Autobahnen A 2 und A 39 auch in den nächsten Jahren neben dem Brandschutz eine der Hauptaufgaben sein wird. Regelmäßig wollen Kommando und Verwaltung den Austausch von Informationen und Meinungen wiederholen – Teamwork eben.

Von Andrea Müller-Kudelka