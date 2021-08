Ein neues Spielgerät gibt es an der Grundschule Am See in Groß Twülpstedt. Zu verdanken haben die Kinder die Wackelbrücke dem Förderverein und der Samtgemeinde Velpke.

Wenn das kein Grund ist, sich auf die Schule zu freuen: An der Grundschule Am See in Groß Twülpstedt gibt es eine neue Wackelbrücke für Abenteuer-Spiele in den den Pausen. Quelle: Förderverein Grundschule am See