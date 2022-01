Flechtorf

Nun hat es endlich doch geklappt: Am Wochenende fiel der Startschuss für das erste kombinierte Impf- und Testzentrum in der Gemeinde Lehre. Nach längerem Hin und Her hatte das Land Niedersachsen dem Landkreis Helmstedt die Genehmigung für die Impfstation im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Flechtorf erteilt. Gemeinsam mit der Firma VIPRS GmbH aus Wolfsburg, die seit einigen Monaten bereits das Testzentrum betreibt, können jetzt auch Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech oder Moderna durchgeführt werden.

Nach bürokratischen Hürden wird endlich geimpft

Eigentlich wollte die Gemeinde Lehre schon im Dezember mit dem „Adventsimpfen“ starten, aber bürokratische Hürden hatten den Start verzögert. „Schade“, sagt Gemeindebürgermeister Andreas Busch, „denn der Bedarf speziell nach Booster-Impfungen war im Dezember sehr groß und die Infrastruktur stand bereit. Aber was lange währt, wird endlich gut.“. Sein besonderer Dank gilt daher dem gemeindlichen Bauhofteam, der Gemeinde- und Kreisverwaltung, der Kommunalpolitik, der Ärzteschaft und dem Partner VIPRS.

Unterstützer und Initiatoren am ersten Impftag (v. links): Gemeindebürgermeister Andreas Busch, Ortsbürgermeisterin Edelgard Hahn, Geschäftsführer VIPRS GmbH Ralf Warner, ehrenamtliche Helfer Colin Nossing, Renate Schmidt, Herbert Haun. Quelle: Stefanie M. Brake

Die Flechtorfer Ortsbürgermeisterin Edelgard Hahn freute sich besonders über die vielen Ehrenamtlichen aus der Gemeinde, die den reibungslosen Ablauf unterstützen. „Der Sportverein stellt zum Beispiel dem Arzt seinen Raum zur Verfügung.“ Und die Ortsbürgermeisterin von Essehof, Renate Schmidt, half dabei, auf die Einhaltung des Hygienekonzepts zu achten. „Betriebskosten fallen keine weiteren an, da das DGH sowieso von der Gemeinde betrieben wird.“, so Hahn. Sie sieht dieses Projekt als vertrauensbildend für die Gemeinde an. Und sollte es mal wieder Präsenztreffen des Ortsrats oder der Vereine geben, könnten diese derzeit zum Beispiel auch ins Schützenheim ausweichen.

VIPRS-Geschäftsführer Ralf Warner erwartet weiterhin bis zu 400 Bürgertests und rund fünfzig Impfungen pro Tag. Hier kann sich jeder impfen lassen, auch aus umliegenden Gemeinden oder Firmenmitarbeiter. Demnächst soll es auch mal reine Kinder-Impftage geben. Dieses lokale Impfangebot macht es auch älteren Bürgern, die nicht mal eben nach Helmstedt, Braunschweig oder Wolfsburg fahren können, sehr viel leichter, an eine Impfung zu kommen. Auch die junge Mutter Denise Woytecki freute sich über den kurzen Weg ins DGH und nutzte eine kurze Baby-Pause, um sich ihre Erstimpfung nach der Schwangerschaft geben zu lassen.

Neue Öffnungszeiten werden in Kürze bekanntgegeben

Nach diesem Start-Wochenende wird VIPRS gemeinsam mit der Gemeinde Lehre Bilanz ziehen. Danach soll über die weiteren Öffnungszeiten der Impfstation entschieden werden. Sehr wahrscheinlich wird man sich verstärkt auf die Wochenenden konzentrieren. Die Impfungen sollen dann mit vorheriger telefonischer Terminvergabe erfolgen. Hierfür werden dann die Rufnummern 05308/699-222 und -223 der Corona-Hilfsgruppe „38165 hält zusammen“ freigeschaltet.

Von Stefanie M. Brakel