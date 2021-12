Flechtorf: Edelgard Hahn bleibt Ortsbürgermeisterin, Hoppe ist Vize

Flechtorf

Der Ortsrat Flechtorf hat sich konstituiert und gleich die erste Sitzung war besonders: Nach 50 Jahren traf man sich mal wieder im Ratssaal des Rathauses Lehre. Mit dabei war auch Gemeindebürgermeister Andreas Busch (parteilos), der die neuen Mitglieder Kai Kunze (Grüne), Oliver Spinnler (SPD) und Sven Struckmann (SPD) vereidigt und Josua Mikalo (Grüne) nach fünfjähriger Tätigkeit aus dem Ortsrat verabschiedet hat. Edelgard Hahn (SPD) wurde als Ortsbürgermeisterin wiedergewählt. Jens Hoppe (SPD) ist zum ersten Mal stellvertretender Ortsbürgermeister.

Die SPD stellt vier Mitglieder

Damit stellt die SPD gemäß der Stimmvergabe aus dem Ergebnis der Kommunalwahl nun vier Ortsräte, die UWG einen, Grüne ebenso. Helmut Bauwe ist als Vertreter der CDU in den Ortsrat gewählt worden. Er verdrängte Alexander Börger (ebenfalls CDU), der nun beratendes Mitglied ist, bei dieser Sitzung aber nicht anwesend war. Hahn und Hoppe sind bereits ein eingespieltes Team, das sich freut, nun endlich an die Arbeit gehen zu können. Seit 20 Jahren ist Hahn Ortsbürgermeisterin. „Ich bin stolz auf das Vertrauen der Gemeinde in mich und mein Können.“, sagte sie nach ihrer fünften Wiederwahl.

Das ist der Ortsrat Flechtorf Das sind die acht Ortsratsmitglieder: Edelgard Hahn (SPD), Ortsbürgermeisterin

Jens Hoppe (SPD), stellv. Ortsbürgermeister

Helmut Bauwe (CDU)

Marc Böhles (UWG) Neu dabei: Kai Kunze (Grüne) Oliver Spinnler (SPD),

Sven Struckmann (SPD).

Beratendes Mitglied:

Dr. Alexander Börger (CDU)

Und Hoppe, kein Neuling im Ortsrat, ergänzte: „Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit, und zwar über Parteigrenzen hinweg und für Flechtorf.“

Der Ortskern soll schöner werden

Der sonstige Tagungsort, das Dorfgemeinschaftshaus, fungiert derzeit als Corona-Testzentrum. Der Vertrag mit dem privaten Anbieter, der die Tests durchführt, läuft noch bis Ende dieses Jahres, weitere Absprachen hierzu laufen derzeit. Rund um das DGH soll der Ortskern neugestaltet werden, das hat der sogenannte Leitbild-Workshop ergeben, den Hahn 2019 gegründet hat. Denn: die über 3000 Bürger des Ortes haben Wünsche. Zum Beispiel soll es in der Ortsmitte mehr Bänke zum Verweilen geben, einen größeren Bücherschrank, eine Paketstation, die Lichtgestaltung und Bepflanzung sollen verschönert werden und Vereine sollen neben analogen auch eine zentrale, digitale Anzeige zu ihren Aktivitäten bekommen.

Ortsbürgermeisterin Edelgard Hahn (Mitte) und Gemeindebürgermeister Andreas Busch (links) verabschieden Josua Mikalo. Quelle: Picasa

Viele Themen für den neuen Ortsrat

Positiv vorangegangen ist das Thema Digitalisierung an der Schunterschule. Mittlerweile gibt es dort für alle Lehrer digitale Endgeräte sowie interaktive Whiteboards für den hybriden Unterricht. Die Turnhalle geht endlich in die konkrete Planung durch das beauftrage Architektenbüro, wobei die derzeit hohen Bau- und Materialpreise sicherlich noch das ein oder andere Mal Thema im Ortsrat werden. Ebenso die Verkehrssituation, denn nach wie vor fahren viele LKWs durch Flechtorf in die umliegenden Gewerbegebiete und es ist noch nicht gelungen, durch entsprechende Beschilderung an allen Ortszufahrten die vorgegebene Geschwindigkeit zu reduzieren. Genug Diskussionsstoff also für die nächste Ortsratssitzung, die für Februar geplant ist.

Von Stefanie M. Brakel