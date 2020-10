Flechtorf: Diebe stehlen Kettensägen aus Werkzeughandel

Flechtorf

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch stiegen unbekannte Täter in Flechtorf in einen Werkzeughandel ein und entwendeten mehr als zwei Dutzend hochwertige Kettensägen. „Wir gehen von einem Schaden von mehreren zehntausend Euro aus“, so ein Polizeibeamter.

Nach polizeilicher Erfahrung werden derartige Objekte vorher ausgespäht. Daher können Personen oder Fahrzeuge auch an den Tagen oder Nächten davor im Bereich des Firmengeländes in der Straße Zum Bauernholz beobachtet worden sein.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge drangen die unbekannten Täter durch ein brachial geöffnetes Oberlicht auf dem Dach des Firmengebäudes ein. „Wir gehen davon aus, dass die Beute mit einem Kleintransporter abtransportiert wurde und dies einige Zeit in Anspruch genommen hat“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus.

Die Ermittler hoffen auf Beobachtungen von Anwohnern, Passanten oder anderen Verkehrsteilnehmern. Zeugen setzen sich direkt mit der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460 in Verbindung.

Von der Redaktion