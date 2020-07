Flechtorf

Unbekannte Täter haben am Wochenende in einem Industriegebiet bei Flechtorf zwei Baucontainer aufgebrochen und technische Geräte gestohlen. Dabei richteten die Diebe der Polizei zufolge einen Schaden im hohen fünfstelligen Bereich an.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmittag 12 Uhr und Montagmorgen 7 Uhr. Ein Angestellter der Baufirma bemerkte den Einbruch bemerkt und alarmierte die Polizei.

Die beiden Container stehen in dem Baustellenbereich der Nikolaus-Otto-Straße

Der Tatort befindet sich in dem kleinen Industriegebiet nördlich von Flechtorf, zwischen der A 39 und der K 33, der Verlängerung der Alten Berliner Straße. Die beiden Container stehen in dem Baustellenbereich der Nikolaus-Otto-Straße in Höhe einer Tankstelle.

Da sich in dem Industriegebiet auch privat angemietete Garagen befinden, in denen oft noch bis spätabends gewerkelt wird, hofft die Polizei darauf, dass Autofahrern oder Nutzern der Garagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise an die Polizeistation Lehre unter Telefon (0 53 53) 94 10 50.

