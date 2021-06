Feuerwehrmann aus Lehre spielt bei „Bingo!“-TV mit

Lehre

Einen spannenden Tag im Fernsehstudio erlebte am Sonntag Stefan Strouhal (53) aus Lehre. Der sympathische Feuerwehrmann war einer der beiden Kandidaten in der NDR-Show „Bingo!“. Unter zehntausenden Mitspielern war er ausgelost worden.

Am Sonntag ging es dann direkt zu den Proben in das berühmte „Bingo!“-Studio in Hannover. Dort lernte Strouhal dann seinen Gegenspieler Gerhard aus Sulingen/Landkreis Diepholz kennen. Um Punkt 17 Uhr startete dann die Live-Show im NDR-Fernsehen.

Den ersten Punkt im Schätzspiel holte sich Gegenspieler Gerhard. In zwei Spielrunden setzte sich Stefan Strouhal dann aber durch und zog ins Finale ein. Im neuen Finalspiel „Das süße Glück“ gewann er in der ersten Runde stolze 8000 Euro. Das hätte Stefan noch mal setzen können. Aber er riskierte den Gewinn nicht. Sicher ist schließlich sicher.

Was Stefan Strouhal mit dem Geld machen möchte, weiß der Naturliebhaber noch nicht. Nach der Live-Sendung gab es noch ein Erinnerungs-Foto mit den beiden Moderatoren Michael Thürnau und Jule Gölsdorf. Ein rundum gelungener Tag für den 53-Jährigen aus Lehre.

