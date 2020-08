Lehre

Die Geschichte der Feuerwehr Lehre ist bewegend. Das Zugunglück in Wendhausen, schwere Unfälle, das Feuer in der Papierfabrik und der Großbrand in der „Pizzeria Anna“ in Lehre: Die Helfer der Feuerwehr Lehre leisteten in diesen Stunden der Katastrophen Unterstützung. In diesem Jahr feiert die Feuerwehr ihr 170-jähriges Jubiläum. Datiert ist die Geburtsstunde auf den 7. August 1850. Damit zählt sie zu den ältesten Feuerwehren im Norden, wie Matthias Klein, Pressesprecher der Feuerwehr mitteilt. Eine Chronik gibt Einblicke.

Das Zugunglück in Wendhausen : Güterzüge prallen zusammen

Ein ohrenbetäubender Knall riss die Anwohner in der Nacht auf den 5. September 1959 aus dem Schlaf. In Wendhausen stießen zwei Güterzüge frontal zusammen. Bei dem Unglück starb ein Mensch. Feuerwehren aus Wendhausen, Lehre, Braunschweig und Wolfsburg wurden alarmiert. 20 000 Liter Benzin liefen aus und fingen Feuer. Zwei Loks und 14 Waggons wurden zerstört.

Anzeige

Die Einsätze der Feuerwehr – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Schwere Verkehrsunfälle. Großbrände und die Geschichte der Spritzenhäuser - die Feuerwehr dokumentiert ihre Geschichte in zahlreichen Illustrationen,

Großbrand in Lehre: Flammen lodern aus einem Fachwerkhaus

Ein großes Feuer in der Geschichte der Feuerwehr Lehre ereignete sich auch am 21. Mai 1997: In der Nacht zu Pfingstmontag brannte die „Pizzeria Anna“ vollkommen aus. Das letzte mit Reet gedeckte Fachwerkhaus in Lehre war nicht mehr zu retten. Das Feuer brach gegen 1.15 Uhr im Mittelteil des 1664 erbauten Hauses aus. Kurz nach der Alarmierung traf die Feuerwehr Lehre mit sechs Fahrzeugen an der Brandstelle ein. Unter schwerem Atemschutz löschten die Helfer das Feuer. Die Nachbargebäude konnten vor den Flammen geschützt werden. Die Gaststätte und eine Wohnung im Obergeschoss fielen den Flammen zum Opfer. Die drei Bewohner hatten sich vorher ins Freie retten können.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Papierfabrik Nietmann: Eine Maschine fängt Feuer

In Erinnerung blieb auch das Feuer am 30. Mai 1969 in der Papierfabrik Nietmann & Co in Wendhausen. Eine Maschine war in Brand geraten. Gemeinsam mit den Kameraden aus Wendhausen wurde das Feuer bekämpft, ein Übergreifen auf Nachbargebäude konnte verhindert werden. Zu diesem Zeitpunkt gab es in der Gemeinde Lehre noch keine Atemschutzgeräte, daher wurde die Berufsfeuerwehr Braunschweig ebenfalls zur Einsatzstelle alarmiert.

Die komplette Chronik der Feuerwehr Die ganze Chronik der Feuerwehr Lehre kann in einem Taschenbuchformat nachgelesen werden. Das Buch ist für fünf Euro erhältlich. In der Ausgabe sind auch Illustrationen enthalten. Die Lektüre kann bei der Feuerwehr Lehre bis spätestens Mittwoch, 30. September, erworben werden. Kontakt: info@feuerwehr-lehre.de. Die Feuerwehr bittet dabei um Angabe der Kontaktdaten.

Auch zu zahlreichen Einsätzen in der Region wurde die Feuerwehr Lehre alarmiert. So auch bei einem Großfeuer in Volkmarode am 23. Juni 1970. Damals brannte die Ausstellungsfläche der Firma Möbel-Wallach vollständig aus, ein LKW ging in Flammen auf. Zusammen mit den Feuerwehrleuten aus Wendhausen und Braunschweig wurde das Feuer bekämpft. Es entstand ein Schaden von damals fünf Millionen Mark.

Verkehrsunfälle: Die Feuerwehr rettet Leben

Im Einsatz waren die Feuerwehrmänner auch bei schweren Verkehrsunfällen: Zwischen Essenrode und Wettmershagen befreiten die Helfer im September 1996 einen Fahrer aus seinem Auto. Tür und Armaturenbrett mussten dabei abgenommen werden. Zu einem kuriosen Unfall auf der A 2 wurde die Feuerwehr im Juni 1998 alarmiert. Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Laster wurde ein Autofahrer eingeklemmt. Er wollte seinen Rausch auf der Autobahn ausschlafen und hatte sein Auto auf dem Mittelstreifen geparkt.

Von der Redaktion