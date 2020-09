Groß Twülpstedt

Zu einem Feuer in Groß Twülpstedt am Windmühlenberg war die Feuerwehr am Sonntag um 15.12 Uhr ausgerückt. Direkt an der Bundesstraße 244 brannte ein 35 Quadratmeter großes Gartengrundstück mitsamt Bäumen und Büschen. Eine Spaziergängerin hatte die Feuerwehr alarmiert. Die Bundesstraße 244 musste für den Einsatz gesperrt werden. Starker Wind ließ die Flammen immer wieder auflodern. Das teilt Mirko Wogatzki, Sprecher der Feuerwehren der Samtgemeinde Velpke mit. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Feuer bereitete sich aufgrund von Windböen rasch aus

Anfang brannte auf dem Gartengrundstück eine kleine Hecke, so die Meldung einer Spaziergängerin. Durch die stärkeren Windböen habe sich das Feuer jedoch sehr schnell ausgebreitet. So dass bereits nach nach kurzer Zeit etwa 35 Quadratmeter Gartenfläche mitsamt Büschen, Holzzäunen und acht Bäumen in Flammen stand. Durch das schnelle Eingreifen der Ortsfeuerwehr Groß Twülpstedt konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargrundstück verhindert werden.

Feuer in Groß Twülpstedt: Die Bundesstraße 244 musste am Sonntag gesperrt werden. Quelle: Mirko Wogatzki/ Feuerwehr

Glutnester entfachen immer wieder

Bei den Nachlöscharbeiten zogen die Einsatzkräfte mit Dunghaken und Dunggabeln die Glutnester auseinander und löschten diese ab. Die immer wieder auftretenden Windböen ließen einige Glutnester wieder aufflammen und erschwerten so die Arbeiten der Feuerwehr. Zum Abschluss der Arbeiten kontrollierte die Feuerwehr den gesamten Bereich mit der Wärmebildkamera.

Diese Feuerwehren waren im Einsatz: 12 Helfer aus Groß Twülpstedt, erster stellvertretender Gemeindebrandmeister Andreas Wogatzki (erster stellvertretender Gemeindebrandmeister), Gemeindebrandmeister Tobias Schierding (zweiter stellvertretender Gemeindebrandmeister), sowie Beamte der Polizei.

Von Nina Schacht