Ein Großaufgebot der Feuerwehr war nötig, um ein Feuer in einem Fachwerkhaus in der Kirchstraße zu löschen. Vorbeifahrende Radfahrer waren am Sonntag auf starken Qualm aus dem Gebäude in Grafhorst aufmerksam geworden und alarmierten die Feuerwehr. Die rückte mit 60 Einsatzkräften zu dem Brand auf dem landwirtschaftlichen Hof aus.