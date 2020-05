Feuer in Grafhorst: Fachwerkhaus in der Kirchstraße brannte

Grafhorst

Feuer in Grafhorst! Am Sonntagmittag brannte ein Fachwerkhaus eines landwirtschaftlichen Hofes in der Kirchstraße. Weil Nachbarn selbst Löschversuche unternahmen und die rund 60 Einsatzkräfte schnell vor Ort waren, konnte verhindert werden, dass die Flammen auf eine nebenanliegende Scheune übergriffen. Der Schaden geht in die Zehntausende.

Gegen 13.30 Uhr entdeckten vorbeifahrende Radfahrer Rauch an dem Haus und riefen die Feuerwehr. „Die Qualmentwicklung war ungewöhnlich stark“, sagt Mirko Wogatzki, Sprecher der Velpker Feuerwehr. Die Eigentümer des Hofes waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Auch Nachbarn wurden auf wegen des straken Qualms auf das Feuer aufmerksam und griffen beherzt ein – und startet unverzüglich mit dem Löschen.

Einsatz in Grafhorst: 60 Feuerwehrmänner halfen, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Quelle: Samtgemeinde Feuerwehr Velpke

Wenig später traf das Großaufgebaut der Feuerwehr an der Einsatzstelle ein. Mitglieder der Feuerwehren Grafhorst, Bahrdorf, Velpke, Danndorf sowie der Berufsfeuerwehr Wolfsburg – 60 Stück an der Zahl – begannen sofort mit den Löscharbeiten.

An der Hauswand abgestellte Abfalltonne geriet in Flammen

Wie sich später herausstellte, geriet eine an der Hauswand abgestellte Abfalltonne in Brand und beschädigte das Fachwerkhaus. Wogatzki erläutert: „Das Wohnhaus war stark verraucht. Neben den Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde das Gebäude mittels Hochdrucklüfter wieder rauchfrei belüftet. Die Temperaturen am und im Gebäude wurden mit der Wärmebildkamera ständig kontrolliert.“

Feuerwehr belüftete das stark verrauchte Gebäude

Nach gut einer halben Stunde konnten die Feuerwehren bis auf die Ortsfeuerwehr Grafhorst wieder einrücken. Die Ortsfeuerwehr Grafhorst übernahm noch weitere Kontrollarbeiten und belüftete weiterhin das Gebäude. Gegen 15.10 Uhr war der Einsatz in der Kirchstraße beendet.

