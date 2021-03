Fehlalarm durch eCall-System – Hilfeleistungszug Lehre rückt aus

Wendhausen

Die Feuerwehren Flechtorf, Lehre und Wendhausen waren heute um 11.38 Uhr rund um die Landesstraße L295 auf der Suche nach einem Unfallfahrzeug - vergeblich. Laut den Daten im Alarmsystem wurde das eCall-System eines Fahrzeugs manuell ausgelöst und da die Notrufzentrale des Herstellers keinen Kontakt zu den Insassen herstellen konnte, gingen alle erstmal vom Schlimmsten aus. Tatsächlich handelte es sich aber vermutlich um einen Bedienungsfehler.

Rettungskräfte machten sich bereit

„Verkehrsunfall, eingeklemmte Person“ hieß es in der Alarmmeldung, die laut GPS-Daten im Bereich Wendhausen ausgelöst worden war. Die Rettungsleitstelle Wolfsburg-Helmstedt informierte den Hilfeleistungszug der Gemeindefeuerwehr Lehre und schickte Rettungsdienst und Notarzt auf den Weg. Neben den genannten drei Ortswehren waren also auch der Rettungswagen der Wache in Wendhausen, das Notarzteinsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr Wolfsburg sowie die Polizei am Einsatz beteiligt.

Das Foto zeigt den Bereitstellungsplatz der Feuerwehr Flechtorf und des Rettungsdienstes am Ortsausgang Lehre, wo die Kräfte auf Informationen der Teams aus Lehre und Wendhausen warteten, die auf der Straße zwischen Lehre und Dibbesdorf auf der Suche nach dem genauen Einsatzort waren. Wie in allen ähnlichen Fällen gilt auch hier nicht nur für die Ehrenamtlichen das Motto: Lieber einmal zu oft ausrücken als einmal zu spät.

Von Andrea Müller-Kudelka