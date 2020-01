Fasching: Deshalb steigt nach fünf Jahren wieder eine Feier beim TSV Bahrdorf

Bahrdorf

Sie sind hoch motiviert und haben ein Ziel vor Augen: in Bahrdorf soll endlich wieder die närrische Zeit gefeiert werden. Drei Jahre ist es her, dass beim TSV Bahrdorf zum Kinderfasching eingeladen wurde, vor fünf Jahren feierten die erwachsenen Besucher zum letzen Mal gemeinsam. Und damals war die Veranstaltung eher mau besucht: 90 Narren kamen in die alte Turnhalle, wie TSV-Vereinsvorsitzender Stefan Winterboer berichtet.

Organisatoren hoffen auf viele Besucher

Das möchten die Organisatoren des Karneval-Teams nun ändern. Sieben Vereinsmitglieder organisieren eine Fete für Kinder am Nachmittag und für erwachsene Narren am Abend. Sie hoffen auf eine große Resonanz.

Fasching beim TSV: So wird gefeiert Die Faschingsfeier für Kinder startet am Samstag, 15. Februar 2020, um 14.30 Uhr in der Alten Turnhalle in Bahrdorf. Die Feier endet um 17 Uhr. Ab 19:30 Uhr beginnt die Faschingsparty unter dem Motto „Helden der Kindheit“ für erwachsene Besucher. Der Eintritt kostet 10 Euro an der Abendkasse und 8 Euro im Vorverkauf (ab Februar im Ladengeschäft der Firma Bauermeister in Bahrdorf). Zum Abschluss treffen sich die Bahrdorfer am Sonntag, 16. Februar zum „ Wurstsammeln“ um 10 Uhr an der „Alten Eiche“. Die Bahrdorfer ziehen gemeinsam durch das Dorf und sammeln Lebensmittel ein. Gegessen wird danach in der Alten Turnhalle.

„Für eine Faschingsfeier gibt es einiges zu organisieren. Dann ist es natürlich schade, wenn kaum jemand kommt“, sagt Winterboer. Für die Veranstaltung müssen Stühle und Tische aufgebaut werden, Luftballons und Girlanden hängen an den Wänden, Getränke werden organisiert und eine Bühne wird aufgebaut. „Unsere Motivation war nach der Faschingsfeier vor fünf Jahren auf einem Tiefpunkt“, erinnert sich Winterboer. Umso erfreuter war er, als ihn drei Vereinsmitglieder angesprochen hatten, die Feier wieder ins Leben zu rufen. „Das war ein tolles Gefühl“, so der Vereinsvorsitzende.

Fasching in Bahrdorf weckt Kindheitserinnerungen

Die Feier steht unter dem Motto „Helden der Kindheit“. „Jeder von uns hat eine Romanfigur oder einen Filmhelden, den er in seiner Kindheit verehrt hat“, berichtet Winterboer. Er selbst sei noch unschlüssig, wie er sich verkleiden wird. Im Kopf schwirren ihm „ Pippi Langstrumpf“ oder „Tarzan“ aus der Hörspielreihe „TKKG“ herum.

Nach 15 Jahren: Bahrdorfer treffen sich zum „ Wurstsammeln “

Im Anschluss an die Faschingsfeiern treffen sich die Bahrdorfer am Sonntag, 16. Februar, zum „ Wurstsammeln“. „Das ist eine alte Tradition. Es ist allerdings 15 Jahre her, dass wir gemeinsam durch das Dorf gezogen sind und an den Haustüren geklingelt haben. Wir sammeln dann Eier, Wurst und Käse ein. Wer möchte kann auch Geld spenden“, so Winterboer. Danach geht es zum gemeinsamen Verzehr der eingesammelten Lebensmittel in die Turnhalle.

Von Nina Schacht