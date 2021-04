Die Panne bei der Vergabe für Termine im Impfzentrum in Helmstedt in der vergangenen Woche ist laut Aussage eines Pressesprechers der Kreisverwaltung nach interner Recherche geklärt. Offenbar ist das Hin- und Her bei den Terminen auch eine Spätfolge des Hin und Her rund um den Impfstoff AstraZeneca.