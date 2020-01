Essehof: So soll das neue Baugebiet „Uhlenbusch“ aussehen

Essehof

Der Bebauungsplan zum Neubaugebiet „Uhlenbusch“ ist rechtskräftig. Etwa 20 Grundstücke mit einer Größe von 1000 bis 2000 Quadratmetern sollen entstehen. An einer konkreten Aufteilung wird derzeit noch gearbeitet. Das teilt die Gemeinde Lehre mit. Das Baugebiet wird auf einer Ackerfläche gegenüber dem Essehofer Tierpark erschlossen. Es umfasst rund drei Hektar.

Preis pro Quadratmeter ist noch nicht festgelegt

Das Baugebiet soll noch in diesem Jahr erschlossen werden. „Erschließungsträger ist die Niedersächsische Landgesellschaft mbH. Einen genauen Zeitplan für die Erschließungsarbeiten gibt es noch nicht, sie sollen aber voraussichtlich im kommenden Jahr abgeschlossen sein“, erklärt Julia Carluccio, Sprecherin der Gemeinde Lehre. Auch die Kosten für ein Grundstück sind noch nicht festgelegt. „Den Quadratmeterpreis legt der Erschließungsträger fest, sobald die genaue Aufteilung steht“, so Carluccio.

Das neue Baugebiet – hier wird es wachsen:

Zur Galerie Etwa 20 Grundstücke mit einer Größe von 1000 bis 2000 Quadratmetern sollen enstehen. Wie genau die Grundstücke aufgeteilt werden ist noch unklar.

A2: Bauherren müssen Bestimmungen zum Lärmschutz beachten

Einige Grundstücke sind etwa 200 Meter Luftlinie zur A 2 entfernt. Der Bebauungsplan sieht dafür einen Lärmschutz direkt an den Gebäuden vor. Grundlage dafür sind Vorgaben, die dem Lärmpegelbereich 4 gemäß Din 4109 entsprechen. In der Praxis bedeutet dies beispielsweise: dreifach verglaste Fenster oder bei Schlafräumen schallgedämmte Lüftungseinrichtungen.

Die Zufahrt zum Baugebiet wird zwischen dem Feuerwehrgerätehaus und den Parkplätzen des Tierparks entlang führen. Die Zufahrt zu den Parkplätzen am Essehofer Tierpark wird dazu umgestaltet. „Ansonsten ist der Tierpark vom Baugebiet nicht betroffen“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde weiter.

„Als Ausgleichsfläche für das Baugebiet ist eine Grünfläche am Ende von Beienrode in Richtung Glentorf an der K1 vorgesehen“, teilt Carluccio mit.

Die Satzungen über den Bebauungsplan „Uhlenbusch“ sind auf der Homepage unter www.lehre.de zu finden.

Lesen Sie auch

Von Nina Schacht