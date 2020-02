Essehof

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage endete im Polizeibezirk Wolfsburg-Helmstedt eine Alkoholfahrt in einem Gartenzaun. Diesmal ereignete sich der Unfall in der Ortschaft Essehof in Wolfsburgs Nachbargemeinde Lehre.

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Laut Zeugenaussagen befuhr eine 36-Jährige aus dem Landkreis Helmstedt am Sonntag gegen 22.40 Uhr mit ihrem Skoda Fabia die Hordorfer Straße aus Lehre kommend in Richtung Hordorf. In Höhe einer Verkehrsinsel kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in den Gartenzaun eines Wohnhauses. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Schaden beträgt 8000 Euro

Insgesamt entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Skoda-Fahrerin fest. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 1,2 Promille. Daraufhin wurde der Fahrzeugführerin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Bereits am Freitag hatte sich in Reislingen ein ganz ähnliches Schauspiel abgespielt. Dort hatte ein volltrunkener 19-Jähriger aus Wolfsburg sein Wagen in einen Gartenzaun gelenkt.

