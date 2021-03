Erwischt: 22-Jähriger fuhr mit gestohlenem Rad und Drogen in der Tasche

Flechtorf

Da kommt einiges auf einen 22-jährigen Wolfsburger zu: In der Nacht zu Dienstag erwischte ihn die Polizei in Flechtorf – er fuhr Schlangenlinien auf einem gestohlenen Fahrrad, hatte Drogen bei sich und leuchtete mit einer Handy-App statt mit der Fahrradlampe den Weg aus.

Es war laut Polizei 2.20 Uhr, als die Beamten ihn auf der Beienroder Straße in Flechtorf kontrollierten. Er sei in leichten Schlangenlinien gefahren, so Polizeisprecher Thomas Figge. Beleuchtungseinrichtungen habe das Rad nicht gehabt – der 22-Jährige habe sein Handy in der Hand gehabt, um sich den Weg zu leuchten.

Das Fahrrad wurde im April 2020 in Buxtehude gestohlen

Bei der Überprüfung des Fahrradrahmens habe sich herausgestellt, dass das Rad bereits im April 2020 in Buxtehude gestohlen worden war. „Zu der Herkunft des Rades und seinen persönlichen Umständen machte der 22-Jährige gegenüber den Beamten widersprüchliche Angaben“, so Figge.

Bei der folgenden Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Polizisten laut Figge „Utensilien für den Kosnum von Betäubungsmitteln“ und eine geringe Menge eines weißen Pulvers – vermutlich Amphetamin. Die Polizisten stellten das gestohlene Rad, die Drogen-Utensilien und das weiße Pulver sicher. Zudem schrieben sie eine Anzeige wegen des Verdacht auf einen besonders schweren Fall von Diebstahl und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Der 22-Jährige durfte seinen Weg zu Fuß fortsetzen

Anschließend durfte er der 22-Jährige seinen Weg fortsetzen.

Von der Redaktion