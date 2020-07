Klein Brunsrode

Endlich hat auch Klein Brunsrode ein eigenes Dorfgmeinschaftshaus. Oder eher eine Dorfgemeinschaftshütte, wie sie die Initiatoren des Projekts und die Feuerwehr mit einem Augenzwinkern tauften. Entstanden ist die Grillhütte, die künftig für Feierlichkeiten in der Ortschaft genutzt werden soll, komplett in Eigenleistung. Das Bauwerk wurde nun offiziell eingeweiht, aufgrund von Corona in kleiner Runde.

„Eigentlich war eine große Einweihungsfeier geplant, mit allen Helferinnen und Helfern und vielen Gästen“, sagt Ortsbürgermeister Peter Ebel. Doch das wäre mit den Abstandsregeln schwierig gewesen – und mit der Einweihung noch solange zu warten, bis eine ausgelassene Feier wieder möglich ist, habe auch niemand gewollt. Also habe sich der Ortsrat gemeinsam mit Gemeindebürgermeister Andreas Busch für einen kleinen Startschuss vorab entscheiden. „Ihr könnt wirklich stolz auf das sein, was ihr hier geschaffen habt“, sagte der Bürgermeister.

Verwaltung übernahm Materialkosten

Komplett in Eigenleistung hatte die Dorfgemeinschaft das Projekt geplant und umgesetzt. Da alle an einem Strang zogen, waren auch Rat und Verwaltung schnell überzeugt und stellten der Ortschaft das Geld für die Materialkosten zur Verfügung. Alles andere „wuppten“ die engagierten Menschen in Klein Brunsrode dann in Eigenregie. Und das war nicht immer einfach, wenn man den Anekdoten rund um den Hüttenbau lauscht. „Allein beim Setzen der Punktfundamente scheiterte jedes normale Werkzeug, weil der Boden so hart war. Da haben wir nur gedacht, hoffentlich geht das nicht so weiter“, sagt Eckhard Rubach, Vorsitzender der Jungen Gesellschaft mit einem Lächeln.

Doch wenige Wochen später steht die fertige Hütte nun und lädt zum Feiern ein – sobald dies wieder möglich ist. Bis dahin wolle der Ortsrat auch gemeinsam mit der Verwaltung klären, wie die Hütte auch für private Feierlichkeiten gemietet werden kann. „Denn eine Dorfgemeinschaftshütte taucht aktuell in unseren Satzungen für die Vermietung von Dorfgemeinschaftshäusern schlicht nicht auf“, sagt Andreas Busch mit einem Augenzwinkern.

