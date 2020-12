Flechtorf

Auf der L 295 ist am Samstagmorgen ein Golf in Brand geraten. Die Feuerwehr Flechtorf rückte mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften raus und verhinderte, dass der Wagen gänzlich in Brand geriet. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte um 5.30 Uhr, erklärt Rainer Madsack, Pressesprecher Gemeindefeuerwehr Lehre. Im Bereich des Kreuzungsbereiches der L 295 und der alten B 248 habe sich bei dem Wagen an der hinteren Achse ein Brand entwickelt.

300 Grad Celsius: Feuerwehr kühlt die heißen Fahrzeugteile runter

Der Entstehungsbrand am hinteren linken Rad sei mit einem C-Rohr abgelöscht und die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert worden. „Hierbei wurden Temperaturen um die 300 Grad Celsius festgestellt, so dass die Brandstelle weiter heruntergekühlt wurde.“ Neben der Feuerwehr Flechtorf sei auch die Polizei vor Ort gewesen. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund 30 Minuten beendet.

Von Christian Opel