Einbrüche in Lehre: Schmuck, Uhren, Kunstgegenstände als Beute

Lehre

Einbrecher trieben ihr Unwesen am Wochenende in Lehre: Unbekannte stiegen in Häuser in den Straßen Teichtal und Am Stummelmorgen ein. Die Beute: Schmuck, Uhren, Kunstgegenstände aus Edelmetall und Elektronikartikel.

Der erste Einbruch ereignete sich laut Polizei am Samstagabend zwischen 20 und 24 Uhr in der Straße Am Stummelmorgen. Hier gelangten Unbekannte durch ein geöffnetes Fenster in das dahinterliegende Zimmer des Wohnhauses. Hier durchsuchten sie Schubladen und Schränke und erbeuteten Schmuck und Armbanduhren in noch festzustellendem Wert.

Polizei schließt Zusammenhang zwischen den Taten nicht aus

Der zweite Fall ereignete sich am Sonntagnachmittag in der Zeit zwischen 15.30 und 22.10 Uhr. In der Straße Teichtal öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere des Hauses. Anschließend betraten und durchsuchten sie verschiedene Räume nach Diebesgut. Dabei fielen ihnen Kunstgegenstände aus Edelmetall und ein Laptop in die Hände. Eine genaue Wertaufstellung erfolgt in den nächsten Tagen.

In beiden Fällen entkamen die Täter und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei kann einen Tatzusammenhang zwischen beiden Taten nicht ausschließen und hofft darauf, dass Nachbarn, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise an die Polizeistation in Lehre oder die Rufnummer 05352/94105-0.

Von der Redaktion