Flechtorf

Bei einem Einbruch in einen Werkzeughandel in Flechtorf haben Unbekannte die Autoschlüssel für einen VW Crafter erbeutet und flüchteten mit dem Fahrzeug. Der Schaden liegt laut Polizei im hohen fünfstelligen Bereich.

Zwischen 2 und 2.20 Uhr am Montagmorgen gelangten die Täter auf das Firmengelände an der Straße Zum Bauernholz. Sie öffneten mit brachialer Gewalt eine Zugangstür und suchten offenbar zielgerichtet die Büroräume auf. „Dabei waren ihnen verschlossenen Türen egal und wurden kurzerhand mit zerstörerischer Kraft geöffnet“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Mindestens ein Täter flüchtet mit gestohlenem VW Crafter

Die Ganoven durchsuchten Büroräume und die darin befindlichen Schränke nach lohnender Beute. Dabei fanden sie Bargeld in noch festzustellender Höhe und verschiedene Fahrzeugschlüssel – unter anderen für einen vor dem Gebäude abgestellten VW Crafter. Danach bestieg mindestens ein Täter den Crafter und flüchtete mit laut aufheulendem Motor in derzeit unbekannte Richtung. Dabei ging es so hektisch zu, dass ein weiteres dort abgestelltes Fahrzeug beschädigt wurde.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern oder Autofahrern verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind – insbesondere in den Tagen zuvor, denn laut Polizei dürften die Täter ihr Objekt vorher ausbaldowert haben. Hinweise an die Polizei in Lehre unter Tel. 05353-941050.