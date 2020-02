Einbruch in Kita: Täter stehlen Feuerlöscher

Lehre

Lediglich mit einem Feuerlöscher als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in den Kindergarten Kunterbunt in Lehre. Die Tat auf dem Gelände an der Campenstraße ereignete sich am vergangenen Wochenende zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen.

„Eigentlich gibt es hier nichts zu holen“

Den Ermittlungen nach zerstörten die Täter ein Fenster des Gebäudes und stiegen danach ein. Größere Schäden im Gebäude richteten die Einbrecher offenbar nicht an. Die Einrichtung konnte den Betrieb am Montag ganz normal aufnehmen. „So ein Einbruch ist ärgerlich, denn eigentlich gibt es in einer Kita nichts zu holen“, sagte Kita-Leiter Carsten Scheier der WAZ.

Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Die Polizei Lehre nimmt Beobachtungen zu dem Vorfall unter Telefon (0 53 08) 40 69 90 entgegen.

