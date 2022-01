Velpke

Einbruch in ein Wohnhaus im Velpker Sandweg: Die Täter schlugen eine Glasscheibe ein und konnten so in das Wohnhaus einsteigen. Wie hoch die Beute ist, ist noch unklar.

Die Tat ereignete sich am Mittwochabend zwischen 18 und 19.40 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler, gelangten die Unbekannten im angegebenen Tatzeitraum auf das Grundstück des Wohnhauses. Hier begaben sie sich an die rückwärtige Gebäudeseite und zerstören eine Fensterscheibe.

Einbrecher in Velpke: Täter verließen das Haus über die Terrassentür

Nachdem die Unbekannten ins Innere des Hauses gelangt waren, betraten und durchsuchten sie die Räume nach Beute und verließen über eine Terrassentür das Tatobjekt.

Hier verliert sich ihre Spur. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben. Möglicherweise haben die Täter zuvor auch das Wohnhaus ausspioniert und sind hierbei von Zeugen beobachtet worden.

Hinweise nimmt die Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

